Schon über 5000 Euro „erlaufen“

Bretzingen/Höpfingen.Mehr als zufrieden mit dem bisherigen Spendenverlauf sind die Initiatoren von „We Can Do More“, Moritz Reinhard und Daniel Nohe. Mitte Mai startete die Aktion, mit der ein soziales Projekt des Pfarrers Thomas Barungi in Uganda unterstützt werden soll (wir berichteten). Mittlerweile sind über 5000 Euro zusammengekommen, über 450 Teilnehmer haben bereits mitgemacht. Die gesammelte Kilometeranzahl: 8300.

„Unsere bisher gesteckten Ziele wurden allesamt übertroffen. Dennoch möchten wir auch in der zweiten Hälfte des Projektes weiter daran arbeiten, um eine möglichst hohe Spendensumme an die Bildungseinrichtung in Kakumiro in Uganda übergeben zu können. Wir freuen uns auf die kommenden vier Wochen“, erklären Reinhard und Nohe.

Das Projekt, an dem sich jeder beteiligen kann, läuft noch bis zum 30. Juni. Die Idee hinter „We Can Do More“: Menschen, die unterstützen möchten, können joggen, walken, wandern oder spazieren gehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gibt auch keine zeitlichen Bedingungen. Auch Strecke und Länge sind frei wählbar. Je nach Kilometeranzahl kann dann gespendet werden – natürlich auch mehr oder weniger. Die Läufer können über Instagram, Whatsapp, Mail oder die Plattformen Strava und Runtastic die Ergebnisse und Bilder des Laufs an Reinhard und Nohe schicken, welche diese dann virtuell teilen. Dadurch sollen Verwandte und Freunde motiviert werden, sich ebenfalls zu beteiligen. Mehrmals mitlaufen und spenden ist auch möglich.

Reinhard und Nohe betonen, dass die ganze Aktion die Teilnehmer nichts kostet. Jeder Euro gehe eins zu eins an das Projekt. „Wir möchten, sobald es wieder möglich ist, nach Uganda fliegen, dort das Geld symbolisch überreichen und uns vor Ort ein genaueres Bild von der Situation machen. Zwar bekommen wir viele Informationen von Pfarrer Thomas Barungi, aber die Chance, die Schule live statt nur auf Bildern sehen zu können, wollen wir nicht verpassen. Wir möchten gerne alle Beteiligten und Kinder kennenlernen und wenn möglich auch gerne selbst mit anpacken – we can do more“, hoffen die Beiden auf weitere Unterstützung für die Aktion, an der sich auch mehrere Firmen beteiligt haben.

Gewinnspiel für Teilnehmer

Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, wurde für den Spendenlauf noch ein Gewinnspiel gestartet: Unter allen Privatpersonen, die zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni Geld gespendet haben, werden ein Paar Laufschuhe, ein Sportrucksack und ein „We Can Do More“-Sportshirt verlost. ms

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020