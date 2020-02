Orgelbau-Tradition seit 1855

Hardheim.Die erste Orgelbauwerkstätte entstand in Hardheim ab 1855 unter Ignaz Dörr, der sein Handwerk unter anderem in der Würzburger Werkstatt von Balthasar Schlimbach erlernte. Unter dem Namen Bader wurde diese Tradition ab 1886 in mehreren Orgelbaubetrieben in Hardheim fortgeführt.

1958 entdeckte Orgelbaumeister Hans Theodor Vleugels diese Orgelwerkstätten, denen ein geeigneter Nachfolger fehlte. Durch Zusammenlegung aller Firmen und einen Werkstattneubau führte er den Betrieb zu neuer Blüte. 1991 wurde die Geschäftsleitung von Orgelbaumeister und Restaurator Hans-Georg Vleugels übernommen. Nachdem er weltweit Erfahrung sammelte, führt seit 2007 Orgelbaumeister Johannes D. C. Vleugels die Familientradition fort. mem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020