Johannes Leibold der erste Kandidat

Großrinderfeld.Mit dem Beginn der Bewerbungsfrist hat der erste Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Johannes Leibold bewirbt sich um das Amt des Großrinderfelder Bürgermeisters. Urnengang für die Nachfolge von Anette Schmidt, die zum 1. September nach Tauberbischofsheim wechselt, ist am Sonntag, 20. Oktober.

Der 32-Jährige lebt mit seiner Frau in Gerchsheim und ist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit Sitz in Würzburg. Leibold wuchs als viertes von fünf Kindern in Gerchsheim auf. Der Schreinermeister und Techniker ist seit 2012 als Geschäftsführer tätigt. „Gerne möchte ich meine bisherigen Erfahrungen als Geschäftsführer in die kommunale Verwaltung einbringen. Ein Unternehmen zu leiten, bedarf viel Feingefühl und Verantwortungsbewusstsein. Unternehmerische Weitsicht besteht nicht nur aus Mitarbeiterführung, Kostenplanung und strategischen Entscheidungen, sondern auch aus Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen gegenüber den Menschen.“ Diese Kompetenzen möchte er für die Großrinderfelder einbringen.

Ganz wichtig sei für ihn ein gutes Miteinander und gegenseitiges Vertrauen. Gespräche mit Bürgern will er auf Augenhöhe führen. Er will der Gemeinde eine langfristige Perspektive bieten. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019