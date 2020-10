Fußverkehrs-Check trägt in der Stadt erste Früchte

Freudenberg.Einigkeit herrschte bei den Beschlüssen des Technischen Ausschuss Freudenberg am Montag in der Baracke der Lindtalschule. Einhellig stimmte das Gremium einem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für eine umfassende Innen- und Außenrenovierung eines Wohnhauses in der Hauptstraße Freudenberg zu.

Das Gebäude liegt im Gesamtgebiet geschützte Altstadt, die geplanten Maßnahmen sind

...