Handarbeiten und Geselligkeit

Creglingen.Offener Handarbeitstreff im „Komm“ am Dienstag, 21. Januar von 15 bis 17 Uhr: Das neue Angebot des Familienzentrums verspricht Geselligkeit und Handarbeit mit Elke Treier. Wer Lust auf Häkeln, Stricken und Ähnliches in geselliger Runde hat, ist laut Veranstalter richtig bei dem neuen Offenen Treff im Begegnungszentrum „Komm“. Willkommen sind alle Generationen und Menschen, die gerne zwanglos auf einen Plausch bei Tee oder Kaffee zusammensitzen und dabei einer eigenen Handarbeit nachgehen möchten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch Interessierte, die selbst keine Erfahrung in dem Bereich haben, sind willkommen. Bei entsprechender Nachfrage soll das Angebot regelmäßig stattfinden. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020