Glasfaser-Infoabend auch im Livestream

Buchen.Welche Veranstaltung wäre besser geeignet für einen Video-Livestream als der BBV-Infoabend zur Glasfaser-Lösung für Buchen? Gerade auch vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Regeln haben sich die Veranstalter BBV Deutschland in Kooperation mit ihrem Partner Stadtwerke Buchen, Volker Egenberger und Katja Steimer, zum ergänzenden Online-Auftritt entschlossen.

Konkret bedeutet das: Wer sich am Donnerstagabend um 19 Uhr vor Ort in der Stadthalle über die Chance auf ein flächendeckendes Glasfasernetz in allen Stadtteilen informieren möchte, ist unter Einhaltung der aktuellen hygienischen Vorgaben und mit Registrierung der persönlichen Daten willkommen. Allerdings muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden.

Wer zuhause die Veranstaltung verfolgen möchte, kann dies – die technischen Möglichkeiten vorausgesetzt – unter www.buchen.de/live tun. Der Stream ist 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung verfügbar. Es wird auch eine Chat-Funktion geben, damit Zuschauer von zuhause aus Fragen stellen können, die dann in der Halle beantwortet werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020