7. Türchen geöffnet

Buchen.Gewinne im Wert von 1400 Euro werden bei der Ziehung an diesem Montag, 7. Dezember, ausgeschüttet. Mit zwei Preisen, einem Hilti Radio im Wert von 350 Euro mit der Nummer 2112 und einem Staubsauger im Wert von 500 Euro mit der Nummer 8062, beteiligt sich Klimos Kälte-Klimatechnik, Installation, Montage in Buchen. Von Make up Elke Keller kommen vier Gutscheine im Wert von je 50 Euro mit den Nummern 8858, 5608, 7805, 2549.

ASS 2000 Konrad Schork hat vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 4886, 8023, 3132, 7265 eingelegt. Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich BeBelle Studio 6096, 8733. Drei Gutscheine im Wert von je 50 Euro können bei Nail Boutique Nagelstudio in Walldürn eingelöst werden 6706, 4788, 5119. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen vom Hotel Zum Ritter-Akropolis 8819, 1740. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

