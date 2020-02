Zentrum für Reisende im neuen Design

Bad Mergentheim/Stuttgart.Die Modernisierung des Westfrankenbahn-Reisezentrums im Bahnhof Bad Mergentheim steht kurz vor der Fertigstellung.

Das neue Inventar hält die nächsten Tage Einzug. Damit alles reibungslos abgewickelt werden kann, bleiben die Räumlichkeiten des Reisezentrums vom 11. bis 13. Februar laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn ganztägig und am 14. vormittags für den Verkauf geschlossen. Als Alternative stehen Reiseberater mit mobilen Verkaufsgeräten in der Bahnhofshalle zur Verfügung. Auch beim Lösen von Fahrscheinen am Automaten unterstützen während dieser drei Tage Mitarbeiter der Westfrankenbahn.

Das modernisierte Reisezentrum eröffnet am 14. Februar im Laufe des Nachmittags. Ab diesem Zeitpunkt sind wieder alle gewohnten DB-, Verbund- und Reiseveranstalter-Angebote erhältlich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. db

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.02.2020