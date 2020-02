Hilfe für Flüchtlinge

Würth-Mitarbeiter spendeten für Flüchtlinge. © Würth

Bad Mergentheim.Seit der großen Flüchtlingswelle 2015 setzt die Würth Industrie Service sich dafür ein, einen Beitrag zur Integration und Nothilfe von Geflüchteten zu leisten. Eine der Initiativen ist die Unterstützung der Mobilen Flüchtlingshilfe Würzburg. Vom 17. bis 28. Februar rief das Unternehmen alle Mitarbeiter dazu auf, durch eine Spende an das Projekt „Hermine“ Soforthilfe zu leisten.

Neben Kleidungsstücken, Decken, Zelten, Schlafsäcken und Isomatten wurden auch verpackte Hygieneartikel gesammelt. Am 28. Februar 2020 hatten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit, sich persönlich über den Verein und dessen Engagement zu informieren sowie Informationen aus erster Hand einzuholen. 2018 hatte die Firma einen symbolischen Spendencheck mit einer Summe von über 2 000 Euro übergeben. Seit 2015 engagiert sie sich in Form von Angeboten zur sprachlichen Qualifizierung mit der Möglichkeit zur Teilnahme an Deutschsprachkursen sowie zu Einblicken in die Arbeitswelt durch Praktika und Vorbereitungen auf die Berufsausbildung. Ausbilder und Auszubildende der Projektgruppe „WIS for Refugees“ (WIS steht für Würth Industrie Service) vermitteln regelmäßig im Rahmen eines Bewerbertrainings erste Inhalte in Sachen Ausbildung und unterstützen Flüchtlinge in der Bewerbungsphase. Damit soll der Einstieg in die Berufswelt erleichtert werden. Neben der Integration in den deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkt stellt die Projektgruppe durch das jährliche Integrations-Fußballturnier bedeutende Weichen in Sachen gesellschaftlicher Teilhabe.

Die Mobile Flüchtlingshilfe hat den Anspruch, europaweite Missstände und Versäumnisse im Bereich der Versorgung und Betreuung von Geflüchteten entgegenzuwirken und effektiv – und vor allem zeitnah – Hilfe zu leisten, setzt die Mobile Flüchtlingshilfe ein klares Zeichen für Menschlichkeit, Zusammenhalt und Engagement. Vierzig ehrenamtliche Helfer arbeiten tagtäglich daran, „Hermines“ Ziel zu verwirklichen, Versorgungsdefizite in der europäischen Flüchtlingshilfe einzudämmen. Handlungsbedarf sieht der Verein im Bereich der Soforthilfe unter anderem durch die Bereitstellung von Sachspenden wie angemessener Kleidung, Zelten, Isomatten sowie Dingen des täglichen Bedarfs. Diese werden vorab sortiert, verpackt und anschließend transportbereit gelagert.

Wer „Hermine“ unterstützen will, kann sich per Mail unter info@hermine.mfh.global melden. wis

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020