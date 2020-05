Eubigheim.Bei den Straßenbauarbeiten in der Gemeinde Ahorn gibt es große Fortschritte. Der Radweg zwischen Uiffingen und Eubigheim ist nun saniert und kann wieder benutzt werden. Die Baustelle stand nicht, da der Umfang etwas zugenommen hat. Es wurde an verschiedenen Stellen gearbeitet. Zur Zeit laufen auch wieder die Arbeiten an der K 2840, so wie auch geplant. Die Arbeiten an der Stützwand (Bild) werden mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der alten Kreisstraße durchgeführt. Die Vollsperrung ist laut Bürgermeister Elmar Haas in etwa drei bis vier Wochen zu erwarten. Bild: Gemeinde Ahorn

