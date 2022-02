Maske bleibt wohl Pflicht

Berlin. Im Kampf gegen das Coronavirus zeichnet sich ab, dass die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens auch über den 20. März hinaus bestehen bleibt. „Wir müssen Maßnahmen vorhalten, die nicht mehr massiv in das Leben des Einzelnen eingreifen. Die Maske – insbesondere die FFP2-Maske – scheint ein bewährtes Mittel zu sein, um Ansteckungen im öffentlichen Raum zu verhindern“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zustimmung hat auch die FDP signalisiert, die weitere Corona-Einschränkungen skeptisch sieht.

Unterdessen sollen an diesem Montag laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen. Der Impfstoff mit dem Namen Nuvaxovid beruht auf eher klassischer Technologie – und auf ihm ruhen große Hoffnungen, dass sich deshalb mehr bislang ungeimpfte Menschen immunisieren lassen. Noch immer ist knapp jeder siebte Erwachsene in Deutschland nicht gegen Corona geimpft. Einige dieser Menschen misstrauen den vier bislang verfügbaren Impfstoffen. dpa

