Riesiges Engagement für den Nachwuchs

"Ausbildung - Karriere daheim" lautete das Motto des Zukunftspreises Main-Tauber-Kreis 2016, der am Dienstagabend in der Kreisstadt vergeben wurde.

Main-Tauber-Kreis. Junge Menschen in der Region zu halten oder sie nach dem Studium zurückzuholen, ist eine der vornehmsten Aufgaben von Unternehmen und Wirtschaftsförderung. Mit dem Blick auf den demografischen Wandel und den anhaltenden Trend, sein Glück in jungen Jahren eher in der Großstadt zu suchen, hatte der Main-Tauber-Kreis seinen alle zwei Jahre ausgelobten Zukunftspreis unter das Motto "Ausbildung - Karriere daheim" gestellt. 25 Bewerbungen seinen eingegangen, hatte Juryvorsitzender Landrat Reinhard Frank eingangs berichtet. Die Bandbreite habe vom gastronomischen Betrieb bis zum großen mittelständischen Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern gereicht.

Landrat Frank ließ es sich nicht nehmen, die positiven Eckpunkte des Landkreises herauszustellen: den zweiten Platz der Region Franken im Glücksatlas, die gestiegene Geburtenrate, das Rekordniveau beim Steueraufkommen, die Entlastung der Kommunen durch mehr Gelder vom Bund sowie Mehreinnahmen durch die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs sowie die Aussicht auf eine niedrigere Kreisumlage im kommenden Jahr.

"Wir investieren in die Zukunft", so Frank. Als zentrale Aufgaben nannte er den Breitbandausbau, die Schulsanierungen, den Straßenbau und das Klimaschutzkonzept. "Die ländlichen Räume haben zunehmend mehr Zukunft", warb der Landrat und rief dazu auf: "Mach dein Ding an Tauber und Main". Um noch bessere Voraussetzungen zu schaffen, gelte es, die Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum zu optimieren. Das Problem des Fachkräftemangels müsse gelöst und das Entwicklungspotenzial mit der Initiative "Karriere daheim" behoben werden.

Spezielle Programme

Alle 25 Bewerber für den diesjährigen Zukunftspreis haben ihr Konzept zum Thema Ausbildung, bieten Anreize und spezielle Programme. Den ersten Platz erzielte der Kreuzwertheimer Kurtz-Ersa-Konzern. In seiner Laudatio ging Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, die Sponsor des Preises ist, auf die Historie des Unternehmens ein. 1779 als Hammerschmiede in Hasloch gegründet, habe sich das nach wie vor inhabergeführte Unternehmen zu einem Hightech- und Zuliefererkonzern entwickelt. "Das Familienunternehmen ist ein ,Hidden Champion', das regional unersetzbar ist", so Vogel. Der Konzern produziere Lötanlagen, Rework und Inspektionssysteme, Lötwerkzeuge und Zubehör, Schaumstoffmaschinen und Gießereimaschinen. Ebenso vielfältig wie seine Produkte seien die Kunden. Das Spektrum reiche von Branchen der Antriebs- oder Vakuum- und Energietechnik über den Maschinenbau bis zur Sportindustrie.

Über 20 Ausbildungsberufe und eine Reihe von dualen Studiengängen biete Kurtz-Ersa, so Peter Vogel. Zur Gewinnung von Nachwuchskräften werde eng mit Schulen zusammengearbeitet. Das Familienunternehmen biete Praktika, beteilige sich am "Girls Day" und biete spezielle Schulungen für Auszubildende. Lernenden wird die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten in den USA, China und Frankreich geboten. Ferner können sie an Wettbewerben wie dem IHK-Preis "Bestes Azubi-Projekt" oder dem Fabi-Ausbildungspreis teilnehmen.

Zudem honoriere das Unternehmen gute Leistungen von Auszubildenden mit Prämierungen und Erfolgsbeteiligungen. Als Perspektive biete das Unternehmen ein Personalentwicklungs- und ein Talent- und Nachfolgekonzept sowie kostenfreie Meister- und Technikerlehrgänge im Anschluss an die Ausbildung.