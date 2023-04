Zwischen Nachhaltigkeit und neuen Verbrauchergewohnheiten: Die postpandemischen Entwicklungen der Kunststoffindustrie

Neue Trends, die sich insbesondere seit der Pandemie manifestieren, machen auch vor der Kunststoffindustrie nicht Halt. Das Wachstum des E-Commerce bietet auch der Kunststoffbranche neue Chancen und Potenziale. Gleichzeitig spielen flexible Verpackungen eine Rolle. So wird einer Studie zufolge der globale Markt für flexible Kunststoffverpackungen von 2020 bis 2025 voraussichtlich um fast 40 Milliarden Dollar wachsen. Daneben gibt es weitere bedeutende Themen, die für die gesamte Branche von Relevanz sind. Der folgende Artikel beleuchtet die wichtigsten davon.

Neue Verbrauchergewohnheiten

Beginnen wir von vorne: Die Pandemie hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. Und damit auch die Verbrauchergewohnheiten. Eine Schlüsselrolle kam und kommt dabei dem sozialen Rückzug zu, denn dadurch haben sich wiederum die virtuellen Beziehungen intensiviert – auch zu Unternehmen. Die Folge: Der Online-Einkauf ist in allen Branchen angestiegen.

Darüber hinaus haben sich das Bewusstsein und die Wahrnehmung der Bevölkerung verändert – Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Ja mehr noch: Viele Verbraucher suchen mittlerweile gezielt nach Unternehmen, die sich durch ein respektvolles Agieren der Umwelt gegenüber hervortun.

Positive Prognose für den Polyurethanmarkt

Sehen wir uns einen Zweig innerhalb der Kunststoffindustrie genauer an: den Polyurethanmarkt. Dieser wurde im Jahr 2021 bereits auf über 50 Milliarden USD geschätzt. Und es wurde erwartet, dass er während des Prognosezeitraums (2022-2027) eine CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 5 % verzeichnen wird. Doch die COVID-19-Pandemie verpasste diesem Bereich einen Dämpfer: Durch staatliche Einschränkungen, Reisebeschränkungen, Blockaden und Fabrikschließungen wurde die Branche schwer gebeutelt. Und da die Bauindustrie zum Stillstand kam, wirkte sich dies auch negativ auf den Polyurethanmarkt aus. Im Jahr 2022 dürfte die PUR-Nachfrage nahezu stagniert sein. Für 2023 wurde allerdings ein Wachstum prognostiziert und das Vor-Corona-Niveau dürfte im Jahr 2024 erreicht werden.

Aber von welchem Kunststoff sprechen wir hier eigentlich genau und was sind die Eigenschaften von Polyurethan? Dabei handelt es sich um Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion entstehen. Polyurethan (PUR) ist unter anderem schnittfest, mikrobenbeständig und hoch- sowie tieftemperaturbeständig. Der Kunststoff bringt viele Einsatzgebiete mit sich, unter anderem Kleidung, Möbel und Autos. Insbesondere seit der Pandemie haben sich neue Anwendungsbereiche aufgetan. So werden Polyurethan-Schaumstoffe etwa zur Herstellung von Lagerungsvorrichtungen verwendet, wie zum Beispiel für spezielle Kühlboxen, in denen COVID-19-Impfstoffampullen gelagert werden können. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Polyurethan in naher Zukunft – trotz so mancher Herausforderungen in den letzten Monaten – steigen wird. Diese Aussage stützt sich auf folgende Prognosen und Überlegungen:

● Nicht nur als essentielle Innovation für den Transport von COVID-Impfstoffen, sondern auch aufgrund einer wachsenden Nachfrage im Bereich der Bettwaren-, Teppich- und Kissenindustrie, ist der Markt momentan stabil.

● Es wird jedoch erwartet, dass der Wettbewerb durch Glasfaser- und Polystyrolschaum das Marktwachstum erneut etwas hemmen wird.

● Auf der anderen Seite wird das Schaumstoffsegment, das den Markt dominiert, aufgrund der zunehmenden Verwendung als Isoliermittel während des Prognosezeitraums voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

● Die wachsende Nachfrage nach biobasiertem Polyurethan wird in Zukunft wahrscheinlich ebenso eine Rolle spielen.

● Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt weltweit – mit dem höchsten Verbrauch in Ländern wie China und Indien. Hier liegen die größten Zukunftschancen.

Prozesse optimieren

Die Neuausrichtung der Akteure auf dem Kunststoffmarkt hat auch zu einer großen Veränderung in Hinblick auf das generelle Management dieser Industrie geführt. Das heißt: Die Rohstoff-Lieferanten sind aufgrund der Pandemie mit einer geringeren Produktivität konfrontiert, gleichzeitig ist die Nachfrage gestiegen. Preisschwankungen stehen daher an der Tagesordnung – und mit diesen gilt es, bestmöglich umzugehen. Zusätzlich erfordern Anpassungen bei Strom und Kraftstoff ein Umdenken in vielerlei Hinsicht. Viele Unternehmen haben daher nicht mehr die Finanzkraft, um ihre Einkäufe wie bisher zu tätigen. Aus diesem Grund wird der Fokus vermehrt auf interne Prozesse gelegt – Betriebsabläufe werden optimiert, um Ressourcen zu sparen und die Effizienz zu erhöhen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Wie bereits erwähnt, spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine essentielle Rolle. Und dabei hat die Kunststoffbranche auf den ersten Blick keine guten Karten, um als umweltfreundlicher Sektor zu gelten, schließlich hat sie es mit einem Material zu tun, das ewig braucht, um sich zu zersetzen. Doch auch in dieser Branche gibt es Innovation. Für die Kunststoffbranche ist es wichtig, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu forcieren. Kunststoffe müssen daher auf allen Ebenen nachhaltig sein während jeglicher Kunststoffabfall in der Umwelt zu vermeiden ist. Einer der globalen Trends bei Kunststoffen, der bereits in unserem täglichen Leben angekommen ist, sind etwa Biopolymere und Biokunststoffe. Diese sind biologisch abbaubar und/oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Die Zukunft bleibt spannend

Die globalen Trends bei Kunststoffen setzen sich weiter fort und werden in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. In Summe lässt sich feststellen: Die Pandemie hat neue Perspektiven und Chancen mit sich gebracht. Nun liegt es an der Industrie selbst, auf die Marktnachfrage zu achten und die Produktion anzupassen.