Mit viel Aufwand zum modernen Antrieb

Strom und Benzin – der Mercedes CLA 250e bedient sich aus zwei Energiequellen.

Man kann ihn für einen auf Kompaktmaße eingedampften CLS durchgehen lassen. Und genau dessen Gene soll er wohl auch transportieren: Die sportlich-elegante Form des Mittelklasse-Viertürers in Coupé-Gestalt wurde perfekt auf die Plattform der A-Klasse geschrumpft, ohne die Grundidee zu verwässern. Auch beim Grundpreis von über 40 000 Euro ist Schrumpfen ein Thema, denn vom Staat gibt es für die getestete Hybridversion 6750 Euro Prämie.

Viel Geld für viel Auto. Die aufwendige Technik, um das Zusammenspiel von Elektro- und Benzinantrieb zu ermöglichen, lässt das Gewicht auf stolze 1750 Kilo steigen. Die zusätzlichen Pfunde geben dem CLA 250e eine satt Straßenlage, ohne ihn träge zu machen. Bei der guten Agilität und dem Komfort hat man nie das Gefühl, in einem Kompaktwagen unterwegs zu sein.

Dem in dieser Fahrzeugklasse entsprechend kürzeren Radstand und der insgesamt eher sportlichen Abstimmung hat man es zu verdanken, dass der CLA locker schwingend um die Ecken geht – und dem in Jahrzehnten perfektionierten Know-how der Mercedes-Entwicklung, dass das Wohlbefinden der Insassen auch bei schlechtem Untergrund stets gewahrt bleibt.

Das alles ist überzeugend, aber nicht unbedingt überraschend bei einem aktuellen Modell dieser Marke. Wer sich in Erstaunen versetzen lassen will, sollte das Augenmerk hauptsächlich auf den Antrieb legen. Da wurde viel Aufwand getrieben, um den CLA für eine auf rund 60 Kilometer begrenzte Entfernung zum Elektroauto zu machen, ohne ihn bei größeren Entfernungen zum langen Warten an der Steckdose zu verdammen. Das Ergebnis ist so ansprechend, dass man sich fragt, weshalb sich die deutschen Hersteller so lange zierten, vernünftige elektrische oder teilelektrische Antriebe auf den Markt zu bringen.

Dank des im Gehäuse des Achtgang-Doppelkupplungsgetriebes untergebrachten E-Motors gleitet das Coupé lautlos davon. Bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h und bis zu einer Entfernung von rund 60 Kilometern hält sich der 160 PS starke Vierzylinder zurück, solange er nicht über den Sportmodus einbezogen wird. Dann hat man es mit 218 PS Systemleistung zu tun, Spritzig, agil und kurventreu ist der CLA schon als reiner „Stromer“. Die Reichweite genügt, für die meisten Pendler-Strecken. Wann einer oder beide Motoren im Einsatz sind, überlässt man am besten der Technik. Die setzt in erster Linie auf Elektro – wann immer genügend Power gespeichert ist. Über Nacht ist der Lithium-Ionen-Akku sogar an der Haushaltssteckdose wieder geladen. An einer 24 kW-Ladestation (Gleichstrom) sogar in unter einer Stunde. Wer nur Wechselstrom hat, hat die Batterie mit der 7,4 Kilowatt-Box nach rund 100 Minuten wieder voll.

Die Grundausstattung ist ordentlich. Aber erst die Zubehörlliste bietet so ziemlich alles, was technisch für Sicherheit und Komfort up to date ist. Lediglich beim beschränkten Platzangebot wird man in die Kompakt-Realität zurück geholt.