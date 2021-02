Der Subaru Impreza ist der Außenseiter in der Kompaktklasse. Wegen seines legendären Rufs im Rallyesport (als WRX) – aber auch wegen seiner bescheidenen Verkaufszahlen.

Knapp 200 neue Imprezas wurden im vergangenen Jahr zugelassen. Das hängt nicht mit der Qualität des Fahrzeugs zusammen, sondern mit der Käuferklientel hierzulande – die eher auf die geländetauglichen SUVs des Herstellers aus Japan abfährt, XV, Forester und Outback – sowie mit den Produktions- und Lieferbedingungen des relativ kleinen Herstellers. Rund eine Millionen Fahrzeuge können in Japan und den USA produziert werden, über die Hälfte davon gehen in den Verkauf nach Nordamerika und für Deutschland bleiben nur weit unter 10 000 Importe übrig. Da ist also kaum Platz für den Impreza.

Schade. Denn in der fünften Generation ist der Kompakte ein richtig schickes Auto mit einer betont sportlichen Karosserie, die für das aktuelle Modelljahr noch ein kleines bisschen nachgeschärft wurde. Mit Falten und Kanten in der Seitenansicht, dem Hexagonalgrill mit der Chromspange sowie schmalen Scheinwerfern vorne und C-förmigen Rückleuchten am Heck. Der Impreza muss sich vor den Konkurrenten auf dem hart umkämpften Markt der Kompakten nicht verstecken.

Von den Fahrwerten und vom Fahrverhalten her ohnehin nicht. Selbst bei den schwierigen Straßenbedingungen rund ums Weihnachtsfest: Der Impreza zieht unbeirrt um Matsch und Schnee seine Bahnen, hält stoisch seine Linie. Das liegt an der besonderen Bauweise der Subarus: Sie werden zum einen von einem längs eingebauten Benziner-Boxermotor angetrieben, im getesteten Fahrzeug mit Unterstützung eines kleinen Elektromotors, der das Antriebssystem zum Mild-Hybrid erweitert. Boxermotoren können flacher gebaut werden als Aggregate, in denen die Zylinder in Reihe oder als V stehen, dadurch liegt der Schwerpunkt des Fahrzeugs niedriger, was sich in einer besseren Straßenlage bemerkbar macht. Nachteil: Boxer sind teurer in der Herstellung.

Und: Die Kraft des Motors bringt ein permanenter symmetrischer Allradantrieb in Verbindung mit einer stufenlosen Lineartronic-Automatik auf die Straße. Symmetrisch bedeutet, dass vom Boxermotor über den Elektroantrieb und seine Batterien bis zum Hinterachs-Differenzial der gesamte Antriebsstrang – und damit der Schwerpunkt – entlang der Fahrzeugmittelachse platziert ist. Das sorgt für eine perfekte Gewichtsverteilung und ein sicheres Fahrverhalten.

Kleiner Elektromotor

Der Zwei-Liter Boxer entwickelt 150 PS Leistung und ein maximales Drehmoment von 194 Newtonmetern. Er erreicht, wenn man das denn will, eine Spitzengeschwindigkeit von 194 Stundenkilometern und verbraucht laut Werksangabe 6,3 Liter Super. Im Test war das allerdings nicht zu schaffen: 7,8 Liter auf 100 Kilometer standen am Ende auf dem Taschenrechner, allerdings bei winterlichen Verhältnissen und, coronabedingt, meist Kurzstreckenfahrten.

Den kleinen Elektromotor lernte der Tester vor dem Ausgabeschalter des Schnellrestaurants schätzen: Die Stopp & Go-Strecke bewältigte das Elektroaggregat allein, ohne Unterstützung de Benziners. Das E-Aggregat zieht seine Energie aus einer 13,5 kW großen Lithium-Ionen-Batterie, die mit rückgespeicherter Bremsenergie und überschüssigem Drehmoment gespeist wird. Insbesondere im unteren Drehzahlbereich unterstützt der E-Motor den Verbrenner. Gleichzeitig sorgt das direkte und gleichmäßige Ansprechverhalten für mehr Dynamik und Fahrkomfort. Seine Stärken hat der e-Boxer also vor allem im innerstädtischen, von häufigen Brems- und Beschleunigungsvorgängen geprägten Verkehr: Während sich die Beschleunigungsleistung um 30 Prozent verbessert, sinken Kraftstoffverbrauch und Emissionen je nach Fahrweise um bis zu elf Prozent im Vergleich zum vorhergehenden 2,0-Liter-Boxer.

Neben dem e-Boxer bietet Subaru den Impreza für Einsteiger auch noch mit einem konventionellen 1.6-Liter Benziner-Boxermotor an. Gewöhnungsbedürftig für den Tester war die stufenlose Automatik, die beim Beschleunigen nicht mit der in Europa favorisierten Wandlerautomatik mithalten kann. Es gibt allerdings einen Trick, um auch ohne jaulenden Motor schnell in höhere Geschwindigkeitsregionen zu kommen. Man muss nur in den Sport-Modus des Subaru Intelligent Drive umschalten, der für ein spritzigeres Ansprechverhalten und dynamischeres Fahren sorgt.

Die dritte Säule des Subaru-Konzepts ist das rein kamerabasierte Eyesight-System, das den Fahrer, angefangen bei der Notbremsung über den Spurhalteassistenten bis zur adaptiven Abstands- und Geschwindigkeitsregelung aktiv unterstützt. Die zahlreichen Sicherheitsassistenten sind Teil der Subaru Global Platform. Dabei wurde die Steifigkeit von Karosserie und Aufhängung gesteigert, die Torsionssteifigkeit erhöht. Mit der neuen Plattform gingen Verbesserungen am Fahrwerk, ein niedrigerer Schwerpunkt und eine noch direktere Lenkung einher.

Den e-Boxer gibt es in zwei Ausstattungsvarianten für knapp 30 000 beziehungsweise knapp 33 000 Euro. Die Einstiegsmotorisierung mit „Trend“-Ausstattung kann man schon für knapp 23 000 Euro erwerben. Der Impreza wird als Kompaktfahrzeug wohl weiter ein Nischendasein bei den Kompakten führen. Als Kompakt-SUV mit der Bezeichnung XV – beide haben praktisch die gleiche Technik – ist er allerdings zusammen mit dem Forester hierzulande das erfolgreichste Pferd im Subaru-Stall.