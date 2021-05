Zwei Fräsmaschinen wurden in Weikersheim offiziell übergeben

Tauberbischofsheim: Theo Steinbach und Manja Gathof nutzen die Krise als Chance

Es lief gut für Theo Steinbach und Manja Gathof. Sie lebten und arbeiteten auf Sylt – er als Koch, sie als Hotelfachfrau. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Schon beim ersten Lockdwon im Jahr 2019 verlor der in Tauberbischofsheim aufgewachsene junge Mann seinen Job. Sie wurde auf Kurzarbeit gesetzt, musste dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen. Nicht einfach, schließlich ist das Leben auf der Insel der Reichen und Schönen nicht gerade billig.

Theo Steinbach entschloss sich, in seine alte Heimat ins Taubertal zurückzukehren. „Die Hände in den Schoß legen und nichts tun, ist nicht so mein Ding", sagt der 24-Jährige. „Nichts tun war keine Option für mich." Er wollte unbedingt etwas machen, wieder in seinem Job arbeiten. Und er hatte auch bald eine Idee. Dabei kamen ihm seine beruflichen Wanderjahre zugute. Sein Handwerk hat er bei Hubert Retzbach in der „Jagstmühle" gelernt. Danach wechselte er nach Weikersheim zu Jürgen Koch, ehe Stationen in Österreich, Berlin und schließlich auf Sylt folgten.

Die Geschäftsidee: Piadina

Die Zwischenstation in der Bundeshauptstadt prägte ihn kulinarisch nachhaltig. Er lernte Piadina, die „kleine Schwester der Pizza", wie er sagt, kennen und lieben. „Ich habe fast jeden Tag eine Piadina gegessen." Er war von dem italienischen Fladenbrot, das in Deutschland, außer in Berlin, noch weitgehend unbekannt ist, schlichtweg begeistert. Gleichzeitig reifte in ihm der Wunsch, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. „Klein, aber fein sollte es sein und vom Ansatz her sollten vegan und vegetarisch eine Rolle spielen, was mit Piadina auch gut zu machen ist", erinnert sich Theo Steinbach.

Schließlich fiel seine Wahl bei der Art der Gastronomie auf einen Food-Truck. „Der Gedanke einer mobilen Gastronomie, sozusagen eines Bistros auf Rädern, gefiel uns", sagt Manja Gathof. „Es sollte aber kein Imbiss-Wagen im herkömmlichen Sinn sein", waren sich beide einig. „Wir wollen uns aufgrund der Qualität, indem wir vieles selbst machen, unter anderem auch Kuchen, vom normalen Straßenimbiss abheben.".

Mit der Idee, sich selbstständig zu machen, rannte er bei seiner Lebensgefährtin offene Türen ein. „Es war schon immer mein Traum, etwas eigenes zu haben, mein eigener Herr zu sein", sagt die 22-Jährige. „Und wann, wenn nicht jetzt." Viele würden angesichts der trüben Aussichten, gerade in der Gastronomie, in Lethargie oder einer depressiven Phase versinken. „Wir sehen in der jetzigen Situation aber eher eine Chance, uns neu zu orientieren", sagt Manja Gathof. „Und wir sind überzeugt, dass wir als Paar mit Erfahrung in der Gastronomie das auch hinbekommen."

Keine staatliche Unterstützung

Die Hotelfachangestellte brach schließlich ihre Zelte in Sylt ab. Nun wohnt und arbeitet auch die gebürtige Bad Nauheimerin zusammen mit ihrem Partner Theo Steinbach in Tauberbischofsheim.

Und wie finanziert man so einen Traum? Gibt es finanzielle Geburtshilfe von Vater Staat für ein solches gastronomisches Baby? „Wir haben auf unser Erspartes zurückgegriffen", sagt Theo Steinbach. „Ich war schon immer sehr sparsam, halt ein Schwabe, und konnte mir so etwas auf die Seite legen. Davon profitiere ich jetzt. " Starthilfe von behördlicher Stelle gab es jedoch nicht. „Man hat uns geraten, abzuwarten, da es nach Corona sicherlich wieder viele offene Stellen in der Gastronomie geben wird", so der Koch. Aber das wollte das junge Paar nicht, sondern zog es vor, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. „Also haben wir es ohne Subvention aus eigener Kraft durchgezogen."

Hilfe bei der Standortsuche

Nachdem das Finanzielle geklärt war, blieb nur noch die Frage nach dem Standort. „Hier haben wir das Angebot der Familie Grassl bekommen, dass sie uns auf dem Areal ihrer Firma Inkdustry auf dem Laurentiusberg ein Plätzchen zur Verfügung stellen würden", freut sich Theo Steinbach über die unerwartete, aber höchst willkommene Unterstützung. „Wir sind froh einen Stellplatz gefunden zu haben." Aber nicht nur das. Die Familie Grassl hat auch ihren Zaun aufgeschnitten und Platz im Hof geschaffen, so dass zwischen dem mobilen Bistro und dem Gehweg noch Platz für Steh-Tische ist.

„Wir sind voller Tatendrang und hoffen, dass wir mit unserer Geschäftsidee in Tauberbischofsheim gut angenommen werden", sagt das junge Paar abschließend.