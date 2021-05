Zugang jetzt ohne Test

Weikersheim. Der Schlossgarten Weikersheim steht für Besucher wieder offen – ab sofort ohne Test. Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr kann bewundert werden, was zwischen den barocken Figuren alles blüht.

AdUnit urban-intext1

Flanieren können die Gäste durch den barocken Lustgarten und den gleich daneben angeordneten Obstgarten, der gerade in voller Blüte steht. Das „Aurikel-Theater“ im Schlossinnenhof präsentiert dazu noch zahlreiche Arten der am Hof des Grafen Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim seltenen und hochgeschätzten „echten Gartenaurikel“. Auch der Küchengarten an der Stadtmauer bietet interessante Einblicke für die Besucher und der Rosengarten lockt zum Durchschreiten.

Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr nötig. Ein Termin muss gebucht werden – telefonisch unter 07934/992950 oder persönlich direkt vor dem Besuch an der Schlosskasse. Weil vorgesehen ist, dass jeder zwei Stunden Zeit haben soll, durch den Garten zu spazieren, besteht Einlass bis 16 Uhr.

Besucher sollten beachten, dass jetzt auch Schloss und Schlossgarten Weikersheim montags geschlossen haben, so wie die meisten Schlösser und Museen des Landes Baden-Würrtemberg schon immer. Sobald bekannt ist, wann auch der Innenbereich des Schlosses wieder öffnen kann, wird das mitgeteilt. peka

AdUnit urban-intext2