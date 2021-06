Zehn Bauplätze für Nassau

Nach Messerattacke in Würzburg: Motiv der Bluttat bleibt unklar

<p>Eine ganze Stadt ist nach der schrecklichen Messerattacke von Würzburg im Schockzustand. Drei Menschen wurden am Freitag getötet, mehrere schwer verletzt. In einer Pressekonferenz haben Polizei, Staatsanwaltschaft sowie Vertreter von Stadt und Politik am Samstag erste Ermittlungsergebnisse präsentiert.</p> <p>Ein 24-Jähriger hatte am späten Nachmittag plötzlich Passanten mit einem Messer attackiert. Von der Polizei wurde er schließlich nach einem Schuss ins Bein überwältigt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Über das Tatmotiv gibt es nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse. Innenminister Joachim Herrmann schloss einen islamistischen Anschlag jedoch auch am Samstag nicht aus. Es gebe Hinweise und Zeugenaussagen, die auf einen islamistischen Hintergrund hindeuten könnten.</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPolizeiUnterfranken%2Fvideos%2F1162975594115110%2F&show_text=false&width=560&t=0" style="border: none; overflow: hidden;" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" width="700" height="393" frameborder="0"></iframe></p> <p>Begonnen hatte der Amoklauf in der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses nahe des zentralen Würzburger Barbarossaplatzes, wo der 24-jährige mit einem Messer aus der Auslage zunächst eine Frau tödlich verletzte. Anschließend tötete er in dem Kaufhaus zwei weitere Frauen. Bei den Getöteten handelte es sich nach Mitteilung der Polizei um drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren aus den Landkreisen Main-Spessart und Würzburg sowie aus der Stadt Würzburg.</p> <p>Nachdem er mehrere Passanten zum Teil schwer verletzt hatte – drei Frauen im Alter von 39, 52 und 73 Jahren sowie ein elfjähriges Mädchen und einen 16-jährigen Jugendlichen –, wurde er in der Innenstadt von couragierten Passanten aufgehalten und mit Stühlen und anderen Hilfsmitteln in Schach gehalten, ehe kurz darauf die Polizei eintraf und den Täter durch einen Beinschuss handlungsunfähig machte, um ihn dann festzunehmen.</p> <p>{element}</p> <p></p> <p>Nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann und den leitenden Ermittlern handelt es sich bei dem Täter um einen 24-jährigen Mann aus Somalia, der zuvor psychisch auffällig gewesen sei. Er lebte demnach seit 2015 in Würzburg. Zuletzt habe er in einer Obdachlosenunterkunft gewohnt und sei in den vergangenen Monaten durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Erst vor einigen Tagen sei er zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, bald darauf aber wieder entlassen worden.</p> <p>„Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt“, stellte Gerhard Kallert, Polizeipräsident von Unterfranken, klar. Er schilderte nochmals den Tatablauf und würdigte wie zuvor auch Joachim Herrmann die hervorragende Arbeit der Einsatzkräfte, „die schreckliche Bilder sehen mussten“. Sie hätten schnell und besonnen gehandelt.</p> <p>Die Ermittlungen der Kriminalpolizei würden seit der Tat am Freitag unter Einbeziehung der Rechtsmedizin und der Staatsanwaltschaft rund um die Uhr auf Hochtouren geführt.</p> <p>{furtherread}</p> <h3>Polizei sucht weiter Zeugen</h3> <p>Nach wie vor suche man Zeugen, die Angaben zum Tatablauf, aber auch zum Täter selbst und dessen Aufenthaltsorten vor der Tat machen können. Mehrere Kollegen des Landeskriminalamts seien am Samstag nach Würzburg gekommen. Vorgesehen sei, die Ermittlungen an das LKA zu übergeben.</p> <p>Natürlich konzentrierten sich die Ermittlungen auf das genaue Tatmotiv, das nach wie vor unklar sei.</p> <p>Wolfgang Gründler, Generalstaatsanwalt in Bamberg und zuständig für Würzburg, betonte, auch ihm und seinen Kollegen seien die Ereignisse des Freitagabends sehr an die Nieren gegangen. Gründler lobte die Bereitschaft zahlreicher Passanten, einzugreifen und sich gegen den Täter zu stellen. Lob gab es auch für die Polizei, die schnell und besonnen reagiert habe.</p> <p>Der Täter sei nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit bereits auffällig und polizeibekannt gewesen. Unter anderem habe er in der Obdachlosenunterkunft, in der er untergebracht war, schon Mitbewohner mit einem Messer bedroht, jedoch ohne sie zu verletzen. Es erfolgte eine vorübergehende Einweisung in eine psychiatrische Anstalt. Daneben habe es in den letzten Jahren eine Reihe weiterer Auffälligkeiten gegeben.</p> <p>{element}</p> <h3>Haftbefehl wegen Mordes erlassen</h3> <p>Im Juni habe er einen Verkehrsteilnehmer in Würzburg bedrängt und sei daraufhin in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden.</p> <p>Die Staatsanwaltschaft betonte, dass der Beschuldigte am späten Samstagmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser habe wegen vollendeten Mordes in drei Fällen und versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen sowie vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte habe keine Angaben zur Sache gemacht und befinde sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.</p> <p>Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, zeigte sich in der Pressekonfernez sehr betroffen: „Das trifft eine Stadt, eine Stadtgesellschaft, aber auch mich als Oberbürgermeister mitten ins Herz. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer.“</p> <p>Schuchardt dankte den Einsatzkräften der Polizei und den mutigen Passanten, die noch Schlimmeres verhindert hätten. „Das nötigt einem allergrößten Respekt ab. Denn die Menschen, die das gemacht haben, taten dies unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit und sogar ihres Lebens“, sagte Schuchardt. Auch die Ersthelfer vor Ort hätten großartige Arbeit geleistet.</p> <p>„Was uns umtreibt ist erstmal die Trauer und das Mitgefühl der Opfer und Angehörigen, die jetzt bangen und leiden“, sagte Schuchardt.</p> <p>{element}</p> <p>Am Sonntag werde es einen Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags geben. Im Rathaus der Residenzstadt werde ein Kondolenzbuch ausliegen.</p> <p>Sorge habe auch die ausländische Bevölkerung in der Stadt, die befürchte, nun unter Generalverdacht zu geraten. „Insofern gilt auch meine Sorge ein Stück weit dem Frieden unserer Stadtgemeinschaft“, sagte Schuchardt und betonte, dass es sich nach aktuellem Erkenntnisstand um einen Einzeltäter handele. Pauschalen Verurteilungen gelte es entschieden entgegenzutreten. Zwar sei ein islamistisches Motiv möglicherweise nicht auszuschließen. „Wir wissen aber auch, dass der Mann in psychologischer Behandlung und verhaltensauffällig war.“</p> <p>Wie ein Polizeisprecher weiter erläuterte, sei die Tatortarbeit noch nicht abgeschlossen. Es handele sich um einen sehr großen Bereich, der genau untersucht werden müsse.</p> <p>Außerdem stünden weitere Vernehmungen an. Mehr als 50 habe es bereits gegeben. Darüber hinaus seien zahlreiche Beweismittel auszuwerten, darunter zwei Handys des Täters. Deren Inhalt müsse zunächst übersetzt werden. Zudem sprach die Polizei davon, dass man bei einer Durchsuchung der Obdachlosenunterkunft, in der der Täter wohnte, Schriftstücke mit Hassbotschaften sichergestellte habe. Auch diese müssten aber erst ausgewertet werden.</p> <p>Die Staatsanwaltschaft Würzburg habe die Zuständigkeit – wie in so einem Fall üblich – inzwischen an die Generalstaatsanwaltschaft München übergeben.</p> <p>Wie die Polizei mitteilte, war die 39-jährige schwer verletzte Frau am Sonntagmorgen außer Lebensgefahr und stabil. Zwei weitere Leichtverletzte, eine 26-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, konnten das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen.</p> <p>{element}</p>