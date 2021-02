Drei Windkraftanlagen bei Queckbronn sollen offenbar abgebaut werden, zwei neue können grundsätzlich errichtet werden – das hat der Weikersheimer Gemeinderat beschlossen.

Weikersheim. Bei den Ortsteilen Queckbronn und Neubronn stehen seit vielen Jahren zahlreiche Windkraftanlagen (WKA). Teilweise sind im Osten des Areals auch Creglingen, bzw. Röttingen von den Bauvorhaben und Bauten betroffen. Es handelt sich um eine so genannte Konzentrationszone, mit der die Kommune „wildes Bauen“ auf dem Stadtgebiet verhindert, in dem eine Art zentrales Baugebiet ausgewiesen wurde.

Jetzt hat der Weikersheimer Gemeinderat sich mit zwei neu geplanten Anlagen im Westen des Areals beschäftigt. Nach dem Abriss von drei Altanlagen sind zwei neue, größere geplant. „Repowering“ nennt man das neudeutsch – Kraftwerkserneuerung mit Anlagen von höherem Wirkungsgrad.

Nahe beieinander

Wie Sylvia Thomas bei der Sitzung in der Tauberphilharmonie erklärte, seien – in relativ geringem Abstand voneinander – zwei Baugesuche eingereicht worden. Ein Windrad hat eine Nabenhöhe von 131 Meter, Rotordurchmesser 138 Meter, das zweite kommt auf 141 Meter Nabenhöhe und einen geringeren Rotordurchmesser von 117 Meter. Trotz der unterschiedlichen Nabenhöhe ergibt sich eine in etwa gleiche Maximalhöhe bis zur „Rotorspitze“.

Dass die Anlagen nah beieinander liegen und sich so technische Probleme ergeben dürften, stellte auch Sprecherin Martina Seyfer (SPD/UB) aus dem Gemeinderat fest. Doch weil es aus kommunaler Sicht um eine „rein baurechtliche Entscheidung“ (Sylvia Thomas) gehe und es sich um „ein privilegiertes Vorhaben“ mit über einem Kilometer Abstand von der nächsten Ortschaft handelt (Peter Rösch, CDU), könne der Rat gar nicht anders als zustimmen – darin war man sich in der Entscheidungsphase mehrheitlich einig. Was die weiteren Bewertungen der Bauvorhaben, bzw. die Genehmigungen angehe, sei dann das Landratsamt Main-Tauber zuständig. Der Rat stimmt den Vorhaben zu.

„Glückliche Hühner“ (so Stimmen aus dem Rat) sollen bei Laudenbach ihr zuhause finden, trug Sylvia Thomas schließlich weiter vor. Ein örtlicher Unternehmer plant die Aufstellung eines Mobilstalls auf Wiesengrundstücken rund um den Weikersheimer Ortsteil. Die „regionale Versorgung unter Tierwohlverpflichtungen“ wurde fraktionsübergreifend ebenso gewürdigt, wie der Umstand, dass durch den Direktvermarkter auch die Wertschöpfung vor Ort bleibe (Regina Hever für den Laudenbacher Ortschaftsrat).

Keine „TV-Anlagen“

Der schnell versetzbare Stall kann rund 220 Tiere aufnehmen; ggf. sei auch die Aufstellung eines zweiten Stalls geplant. Rund um die Anlage haben die Tiere Auslauf.

Dass das Vorhaben überhaupt in der öffentlichen Sitzung „gelandet“ ist, muss wohl dem Umstand geschuldet sein, dass es bisher rund um Weikersheim keine solchen Ställe gibt und ein solcher daher eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit erregen wird. Im Grunde sind die „Hänger“ von der Bauweise her unspektakulär – doch jetzt weiß die Bevölkerung, dass es sie geben wird und vom Gemeinderat einstimmig für gut geheißen wurden.

Ein weiteres Thema unter der Rubrik „Bauen“ war der Erlass einer Veränderungssperre für (elektronische) Werbeanlagen im Stadtgebiet. Der Rat hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit solchen „TV-Anlagen“ beschäftigt und sie vor allem in stadtbildprägenden Bereichen abgelehnt. Dabei, das wurde schnell klar, muss aber Rechtssicherheit über einen Bebauungsplan geschaffen werden. Solange dieser aber noch nicht aufgestellt und verabschiedet wird, könnte eine zeitliche „Antragslücke“ entstehen, in die ein Bauherr stoßen könnte. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt eine Veränderungssperre verabschiedet, die so lange gilt, bis ein regulärer Bebauungsplan solche Vorhaben regelt. Die Vorbereitungen dafür laufen. Der Plan soll im Wesentlichen die Weikersheimer Haupt-Achsen umfassen, die vom Bismarckstraßen-Kreisverkehr in alle Himmelsrichtungen abzweigen.