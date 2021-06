Weikersheimer Hallenbad öffnet am 23. Juni für Besucher

Raubüberfall auf Discounter in Tauberbischofsheim: "Er war der Initiator"

<p>Relativ zügig verlief am Freitagmorgen der Verhandlungsauftakt am Landgericht Mosbach vor der Großen Strafkammer. Auf der Anklagebank saß ein 29-jähriger Mann. Er wird beschuldigt, der „führende Kopf“ des Raubüberfalls auf den Discounter in Tauberbischofsheim zu sein. Verübt wurde die Tat von drei weiteren Männern, die bereits in vorangegangenen Verfahren verurteilt wurden (die FN berichteten).</p> <p>So erhielt der tatausführende Mann wegen schweren Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Der 30-Jährige hatte am 16. Dezember 2019 kurz vor Ladenschluss maskiert und mit einer Spielzeugpistole und Kabelbindern ausgestattet den Markt betreten. Er bedrohte die Verkäuferin und den stellvertretenden Marktleiter, fesselte die Verkäuferin, nahm Tageseinnahmen, Kasseninhalt und – unter Zuhilfenahme eines Staubsaugers – die Wocheneinnahmen aus einem Spezial-Tresor an sich und flüchtete über den Personalausgang. Insgesamt wurden rund 57 000 Euro erbeutet.</p> <p>Angeklagt und verurteilt wurde ebenfalls der stellvertretende Marktleiter, der erst einmal die Rolle des Opfers spielte, an der Planung und Ausführung der Tat aber beteiligt war. Der 28-Jährige musste sich wegen schweren Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Er wurde im April zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt.</p> <p>{furtherread}</p> <h3>Anklage verlesen</h3> <p>Der 26-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeugs kam wegen Beihilfe zum Diebstahl mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, davon.</p> <p>Am Freitag nun stand der vierte Angeklagte des Verbrecherquartetts vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft sei der Angeklagte der „Initiator und Gestalter“ der Tat gewesen, hieß es in der verlesenen Anklageschrift. Als ehemaliger Marktleiter habe der Angeklagte nicht nur die Abläufe und die Gegebenheiten im Markt gekannt, sondern auch den Fluchtfahrzeugfahrer organisiert. Während der Tat habe sich der Angeklagte gemeinsam mit der Freundin des stellvertretenden Marktleiters in einem Spielcasino aufgehalten, um später ein Alibi vorweisen zu können.</p> <p>Polizeiliche Ermittlungen führten jedoch auf die Spur des Angeklagten. Der 29-Jährige wird deshalb des schweren Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung beschuldigt. Unmittelbar nach Verlesen der Anklageschrift beendete die Vorsitzende Richterin und Vizepräsidentin des Landgerichts, Dr. Barbara Scheuble, die Verhandlung. Diese wird am Montag, 5. Juli vor der Großen Strafkammer fortgesetzt.</p> <p>Ursache für diese Vorgehensweise ist die Tatsache, dass ein Verfahren innerhalb einer bestimmten Frist nach Inhaftierung des Angeklagten starten muss, ansonsten würde es an die übergeordnete Instanz weiter gereicht. Da der eingesetzte Gutachter an diesem Verhandlungstag nicht anwesend sein konnte, er aber dem gesamten Prozessverlauf folgen muss, werden die Zeugenvernehmung, Einlassungen und wahrscheinlich auch das Urteil erst am 5. Juli erfolgen.</p> <p>Der Angeklagte selbst machte an diesem Freitag einen recht gelösten Eindruck. Am Ende der Verhandlung entband die Vorsitzende Richterin dessen Pflichtverteidiger von seinen Aufgaben. Es war die Rede von einem „zerrütteten Verhältnis“. Der Angeklagte hat sein Mandat einem neuen Verteidiger übertragen. Auch wies Scheuble darauf hin, dass die Verfahren gegen die vier Tatbeteiligten „aus Gründen des Schutzes aller zu Zeiten der Pandemie“ getrennt verhandelt werden mussten.</p>