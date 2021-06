Visionen gehören zum Geschäftsmodell der Klärle Gesellschaft für Landmanagement und Umweltschutz

Über 200 000 Impfungen in Rot am See

<p>So viele Menschen aus unserer Region kennen das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) des Landes Baden-Württemberg in Rot am See, weil sie selbst dort geimpft wurden. In wenigen Tagen ist es genau sechs Monate in Betrieb – Zeit für eine Bilanz!</p> <p>Die Redaktion sprach ausführlich mit David Schneider, dem ZIZ-Leiter.</p> <p>Herr Schneider, wie fällt Ihre Zwischenbilanz für die Arbeit des Zentralen Impfzentrums in Rot am See aus? Wo steht das ZIZ heute?</p> <p>David Schneider: Wenn man die Zahlen betrachtet, liegen wir bei über 200 000 Impfungen insgesamt und derzeit täglich bei über 1700.</p> <p>Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit und des herausragenden Engagements aller Partner konnte das ZIZ in Rot am See als eines der ersten direkt am 27. Dezember mit den ersten Impfungen beginnen. Vormittags ist die Bundeswehr angerückt und nachmittags wurde der Betrieb aufgenommen. Das hat mir eindrücklich gezeigt, wenn es drauf ankommt, funktioniert es auch.</p> <p>Wir haben in der Zwischenzeit gut eingespielte motivierte Teams in den verschiedenen Bereichen und wir erhalten immer wieder positive Rückmeldungen.</p> <p>Auch wenn das Impfzentrum nun schon sechs Monate läuft, sollte man nicht vergessen, dass hier DRK, Landratsamt, Bundeswehr und weitere Partner weit über das normale Maß hinaus in der Pandemiebekämpfung nach wie vor aktiv sind.</p> <p>Wie hoch ist aktuell die Auslastung? Wie ist der Betrieb aktuell organisiert?</p> <p>Schneider: Das ZIZ Rot am See wurde für eine Auslastung von 1500 Impfungen aufgebaut. Derzeit haben wir täglich zwischen 1700 und 1900 Impfungen – wir fahren hier also auf Volllast.</p> <p>Der Betrieb basiert auf dem Einsatz von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie zivilem medizinischem Fachpersonal und Ärzten sowie zivilen Koordinatoren. Unterstützung erhalten wir punktuell auch von Mitarbeitern der Firma Hanselmann als Vermieter der Immobilie – dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.</p> <p>Welche Impfstoffe kommen zum Einsatz – und von welchen Herstellern?</p> <p>Schneider: Bis zum 15. Juni 2021 wurden insgesamt 202 491 Impfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl umfasst Erst- und Zweitimpfungen sowie mobile und stationäre Impfungen. Eine prozentuale Auswertung ist derzeit nicht möglich. Wir hatten und haben alle derzeit am Markt verfügbaren Vakzine im Einsatz.</p> <p>Aus welchem Umkreis reisen die Impfwilligen an? Wer hatte die längste Anfahrt?</p> <p>Schneider: Das ZIZ ist theoretisch für die Region Heilbronn-Franken aufgebaut worden, de facto kommen aber Impflinge aus ganz Baden- Württemberg – oder auch aus anderen Bundesländern, beispielsweise auch aus Hamburg oder von der Insel Sylt in Schleswig-Holstein.</p> <p>Wundern Sie sich über die teilweise doch sehr weiten Anreisen? Können Sie noch mehr Kurioses aus den vergangenen Monaten berichten?</p> <p>Schneider: Impfungen für Personen aus anderen Regionen und Bundesländern zuzulassen, ist eine bewusste Entscheidung des Landes, die wir von Anfang an so umsetzen. Ich persönlich freue mich immer über die vielen positiven Rückmeldungen, die wir, gerade auch für den motivierten Einsatz der Bundeswehr, erhalten – das geht von E-Mails und Briefen bis hin zu Kuchenspenden.</p> <p>Was hat Sie persönlich bislang am meisten aus Unverständnis den Kopf schütteln lassen?</p> <p>Schneider: Das Anspruchsdenken und Verhalten einiger weniger Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Was waren/sind die größten Probleme des ZIZ – was die größten Erfolge?</p> <p>Schneider: Eine große Herausforderung war neben der baulichen auch die personelle Betriebsbereitschaft Ende Dezember 2020 herzustellen. Als wir dann die ersten Termine in das Buchungssystem eingestellt hatten, war allen klar, jetzt muss es klappen, am 27. Dezember stehen die ersten Menschen vor der Tür – und es hat geklappt. Wie ich bereits eingangs erwähnte, rückte am Vormittag des 27. Dezember die Bundeswehr an und wir konnten die Abläufe organisieren und bereits nachmittags wurden die ersten Bürgerinnen und Bürger geimpft. Das war ein schöner Erfolg!</p> <p>Wie funktioniert das ZIZ? Wie viele Leute arbeiten in einer Schicht?</p> <p>Schneider: Derzeit hat das ZIZ Betriebszeiten von 8 bis 21 Uhr und entsprechend sind alle Bereiche im Mehrschichtsystem besetzt.</p> <p>Im Einsatz sind insgesamt 260 Personen, darunter 91 Ärzte, 107 Mitarbeiter mit medizinischer Qualifikation, zwölf Personen ohne medizinische Qualifikation und 50 Bundeswehrsoldaten. Zusätzlich: Sicherheitsdienst, Reinigungsdienst und Sanitätsdienst als Dienstleistung extern vergeben.</p> <p>Pro Schicht sind rund 60 Personen eingeteilt.</p> <p>Wie lange wird das ZIZ noch gebraucht?</p> <p>Schneider: Ursprünglich war die Laufzeit seitens des Landes bis 30. April avisiert und derzeit steht der 15. August als Enddatum im Raum. Die Entscheidung über die Laufzeitnotwendigkeit liegt wesentlich beim Sozialministerium als Betreiber der Impfzentren.</p> <p>Anmerken möchte ich noch Folgendes: Der Betrieb des Impfzentrums vor Ort erfordert ständige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit angesichts laufender Änderungen bei rechtlichen Vorgaben, Impfstoffverfügbarkeiten und politischer Entscheidungen. Dafür möchte ich mich bei allen beteiligten Partnern und Mitarbeitern, an erster Stelle bei meiner Stellvertreterin, Frau Schlebach, bedanken.</p>