Weikersheim. Der Idee eines Weltgebetstags wuchsen bald Flügel: Aus dem „Tag der Demütigung und des Gebets“ wurde der „Gebetstag für die Innere Mission“ und vier Jahrzehnte nach dem ersten Gebetstag der Weltgebetstag der Frauen. Inzwischen ist der Weltgebetstag, der immer am ersten Freitag im März gefeiert wird, zur größten ökumenischen Basisbewegung von Frauen geworden.

Vorbereitungsgruppen aus jährlich wechselnden Ländern gestalten die Gottesdienstordnung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur in einer weltumspannenden vierundzwanzigstündige Gebetskette zusammenführt, sondern auch unter dem Motto „Informiert beten – betend handeln“ das ausarbeitende Land vorstellt.

Im vergangenen Jahr bereiteten Frauen aus Simbabwe den Tag vor, die Gottesdienstgestaltung fürs kommende Jahr bereiten Frauen aus England, Wales und Nordirland gemeinsam vor, für die beiden Folgejahren bilden sich Teams in Taiwan und Palästina.

Und heuer – im Pandemiejahr? Vanuatu! Vanuatu? Wo ist das denn? Die Frage drängte sich selbst Weltenbummlern auf. Kaum jemand kennt das pazifische Inselparadies, das erst 1980 als selbständiger Staat aus der britisch-französischen Doppelherrschaft entlassen wurde. Auf den sich über eine Länge von 1300 Kilometern reihenden 83 Inseln – 67 sind bewohnt – leben knapp 300 000 Menschen, etwa halb so viele wie in Stuttgart.

Über hundert Sprachen

Bis heute sprechen die Ni-Vanuatu, wie sich die Einheimischen nennen, über hundert eigenständige Sprachen. Als europäische Mächte im 19. Jahrhundert ihren Bedarf an Plantagenarbeitern durch „Blackbirding“ – Kidnapping, Skaverei und Zwangsarbeit – auf den Inseln deckten, mussten die aus kleinsten Dörfern stammenden Arbeiter und Arbeiterinnen lernen, sich zu verständigen.

Mit „Bislama“ entwickelten sie ein Kreol aus Englisch, Französisch und den heimatlichen Sprachen, das inzwischen neben Englisch und Französisch die dritte Amtssprache der nordöstlich von Australien zwischen Neuguinea, Neukaledonien und den Fidschiinseln gelegenen Inselkette ist.

Günstiges Klima nährt die Einwohner unter anderem mit Fischreichtum, Brotfrüchten, Bananen, Kokosnüssen – und lockt Touristen zu traumhaften Stränden und Korallenriffen. Keine Giftschlange, kein Skorpion, nicht einmal giftige Insekten stören das Urlaubsvergnügen zwischen Vulkanen, Wasserfällen, Palmen, bunten Märkten und oft nur übers Wasser oder zu Fuß erreichbaren Dörfern, in denen Baströcke noch die vorherrschende Bekleidung sind.

Ein echtes Idyll – vorausgesetzt, die Erde bebt nicht. Das tut sie oft: Vanuatu liegt auf dem pazifischen Feuerring, auf Beben folgen vielfach Tsunamis, und in der Regenzeit rasen Zyklone über das Paradies. Im März 2015 forderte der Zyklon „Pam“ 24 Menschenleben und richtete einen Wirtschaftsschaden von 600 Millionen Dollar an – auf Deutschland umgerechnet entspräche das etwa zwei Dritteln des Bruttoinlandsprodukts.

Termine für die Weltgebetstags-Gottesdienste In Schäftersheim und Nassau finden die Gottesdienste in diesem Jahr zwar nicht wie gewohnt gemeinsam, aber zeitgleich um 19 Uhr statt. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt in der Pfitzinger Trinitatiskirche ein Weltgebetstagsgottesdienst. Bereits eine Stunde früher, um 18 Uhr, beginnt der Weltgebetstags-Gottesdienst in Weikersheim in der katholischen Kirche, um 18.30 folgen Gottesdienste in Creglingen (ev. Stadtkirche), Igersheim (kath. Kirche), Wachbach (ev. Kirche).

Die Vorbereitungsteams in Oberstetten, Rinderfeld, Wermutshausen und Oberstetten haben ebenso wie die in Edelfingen und Neubronn-Laudenbach entschieden, in diesem Jahr keine eigenen Gottesdienste zum Weltgebetstag zu gestalten, greifen die Thematik jedoch in anderen Gottesdiensten und durch die Bereitstellung von Infomaterial und teilweise Briefe auf.

Wo Weltgebetstags-Gottesdienste stattfinden – Informationen gibt es über die lokalen Pfarrämter – bitten die Vorbereitungsteams zwecks Einhaltung der Hygienevorschriften um Anmeldung. ibra

Strenges Plastikverbot

Zu den naturgegebenen Risiken gesellen sich inzwischen durch den Klimawandel bedingte Probleme: Mehr und heftiger tropische Wirbelstürme und extreme Hitze- und Trockenperioden nagen an den Stränden, lassen Quellen versiegen oder verschmutzen, bedrohen den Obst- und Gemüseanbau ebenso wie die Fisch- und Korallenbestände. Vanuatu will die Verursacher des Klimawandels, Länder ebenso wie Unternehmen, dafür auf Schadenersatz verklagen.

Trotz der so verursachten Probleme belegt das Land regelmäßig einen der vordersten Plätze auf dem „Happy Planet Index“. Mit dem HPI stellt die britische New Economics Foundation den Lebenserwartungs- und Wohlbefindensdaten in Korrelation zum ökologischen Fußabdruck von 140 Ländern dar. Der ist auf Vanuatu minimal: Seit 2018 gilt hier das weltweit strengste Plastikverbot, selbst Einwegwindeln sind vom Markt verbannt. Außer der Ringstraße um die Hauptinsel gibt es kaum Asphalt.

Vanuatu ist besonders: es gibt nur zwei größere Städte, Moderne und Tradition reichen sich vielfältig die Hand. Neben- und miteinander wirken der Rat der Insel-Chiefs und das Parlament. Tradititonelle Kastom- (Verhaltens- oder Gewohnheitsrechts-)Vorschriften, die keinen Landbesitz kennen und etwa jungen Frauen gegenüber älteren zu schweigen gebieten, bestehen neben aktuellen Gesetzen. Geisterglaube und das ab Mitte der 1850er Jahre durch Missionierung eingeführte Christentum koexistieren ebenso wie die hergebrachte Tauschwirtschaft mit globalem Handel. In den überlieferten patriarchalen Strukturen sind es überwiegend die Frauen, die die Familien ernähren – und dennoch leben etwa zwei Drittel der Ni-Vanuatu-Frauen mit teilweise drastischen Gewalterfahrungen durch ihre Männer.

Wenn ein Inselparadies bedroht ist, liegt die Frage „Worauf bauen wir?“ nahe. Genau diese Frage stellen die Frauen aus Vanuatu den Weltgebetstags-Gemeinden in den Gottesdiensten am kommenden Freitag. Im anderen Jahren wurde der Tag nicht nur mit Gottesdiensten, sondern allen Sinnen gefeiert: Speisen und Getränke nach Rezepten aus den Vorbereitungsländern, gemeinsame Lieder, Ausstellungen, ergänzende Vorträge bereicherten die weltumspannende Gemeinschaft. In diesem Jahr muss auf vieles davon verzichtet werden.

Dennoch wird ein „Zusammen“ erlebbar sein – etwa beim Zentralen Gottesdienst aus dem westfälischen Münster, der am 5. März ab 19 Uhr vom Fernsehsender Bibel TV übertragen wird.