Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einwohnerantrag in Weikersheim - 413 Unterschriften für „Klimaneutralität bis 2030“ wurden an Bürgermeister Klaus Kornberger übergeben Thema soll vor Sommerferien in den Rat

413 Unterschriften sind ein kräftiger Ansporn, bei der lokalen Klimapolitik dicke Bretter zu bohren. Die Aufnahme zeigt (von links) Bürgermeister Klaus Kornberger, Hans Hartung und Thomas Rietschel bei der Übergabe der Unterschriften samt Eichenbrett auf dem Weikersheimer Marktplatz. © Inge Braune