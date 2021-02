Weikersheim. „Die sind ja blöd, alles wegzuschmeißen“, kritisierte der vierjährige Sprössling von Johanetta Müller beim gemeinsamen Spaziergang mit Elisa Heiligers. Die beiden Freundinnen konnten nicht widersprechen: Überall auf ihren Spaziergängen entdeckten die zwei Weikersheimerinnen Unrat.

AdUnit urban-intext1

Jetzt, nachdem der Schnee weggetaut ist und das Grün noch nicht wieder den ganzen Abfall überwuchert, fällt ihr Blick ständig auf Dosen, Flaschen, Milchtüten und sonstige Getränke- und Speiseverpackungen, Plastik- und Alufolie, Trinkhalme, Scherben - und verlorene oder weggeworfene OP- und FFP2-Masken.

So kann es nicht weitergehen, fanden sie - und organisierten kurz entschlossen mit Unterstützung der Kommune unter dem Titel „Weikiki glänzt“ eine Spaziergangs-Müllsammelwoche. Die startet am Samstag (27. Februar) um Punkt 10 Uhr früh und endet am Sonntag, dem 7. März um 18 Uhr.

Die Stadt beschaffte 50 Greifzangen, die während der Sammelwoche täglich von 10 bis 18 Uhr vorm Eingang der Tourist-Info auf Mit-SammlerInnen warten. Mülltüten stehen dort ebenfalls zur Verfügung. Der gefundene Müll soll in einem eigens von der Stadt gestellten Müllcontainer auf dem Musikakademie-Parkplatz am Hl. Wöhr - direkt an der Tauberbrücke - gesammelt. Die Organisatorinnen bitten, die gut lesbar angebrachten Hinweise auf dem Container zu beachten und nach Sammelspaziergängen die Greifzangen wieder bei der Tourist-Info abzugeben.

Viele mit im Boot

AdUnit urban-intext2

Als Multiplikatoren und Müllsammler haben die beiden engagierten Freundinnen etliche Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewonnen. DLRG und Sportfischerverein, die ihre übliche Putzaktion von Gewässern und Ufern wegen Corona in idesem Jahr nicht durchführen können, schlossen sich der Idee mit Begeisterung an und nehmen sich vorwiegend diese Areale vor. Der TSV Weikersheim fordert seine Klientel auf zu Müllsammel-Sapziergängen nicht nur rund um die Sporthallen, Schulen und Sportplätze auf, sondern will auch den Weg zum Bahnhof und den ZOB müllfrei sammeln.

Der Schwäbische Albverein will die Wanderwege, insbesondere die am Winterberg, Kappelberg, an der Hammelsklinge und der Alten Laudenbacher Straße beackern. Auch der Jugendclub, der Klimastammtisch und das ZAM sind beim Müllsammeln mit im Boot.

AdUnit urban-intext3

„Weil’s im Shutdown mit sonstigen Freizeitaktivitäten schwierig ist, gehen viel mehr Menschen als sonst spazieren“, berichtet Elisa Heiligers. Wenn die alle eine Mülltüte mitnehmen und unterwegs Abfälle aufsammeln würden, sähe es nach einer Woche schon ganz anders aus in und um Weikersheim, meint sie.

AdUnit urban-intext4

Die Grundidee von Heiligers und Müller ist es nicht nur, Weikersheim wieder vom Müll zu befreien, sondern auch, dass viele Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen können, ohne gegen die Corona-Regeln zu verstoßen. „Wir mögen Weikersheim, wir mögen das Miteinander und wir mögen unsere Umwelt,“ so Johanette Müller auf der eigens geschaffenen Website „weikikiglänzt.de“.

Die Zeit jetzt ist perfekt geeignet, um Weikersheim und seine Ortschaften wieder glänzen zu lassen: Es sind viel mehr Menschen draußen unterwegs, die ganz nebenbei unmittelbar vor ihrer Haustür, auf dem Weg zum und vom Einkauf oder beim Spaziergang Müll einsammeln können. Die Natur lässt auch den Blick ins Gebüsch zu - und in der Fastenzeit haben sich ohnehin schon viele die private Müllvermeidung vorgenommen.

Wer einmal zu sammeln anfängt, dem kann es leicht wie den beiden Initiatorinnen gehen: auf nur ein paar Quadratmetern sammelten sie innerhalb von zwanzig Minuten eine große Papiertüte Müll ein, dazu reichlich viele Flaschen, sogar Behälter, die in den Sondermüll gehören. Als sich Elisa Heiligers mit dem Thema näher befasste, schauderte es sie: „Eine einzige Zigarettenkippe verseucht rund 40 Liter Grundwasser und braucht anderthalb Jahrzehnte, bis sie verrottet“, entdeckte sie. In Maskengummis verfangen sich Tiere zu Land und zu Wasser. Höchste Zeit also, achtsamer zu werden - und mit Handschuhen, Sammeltüte und gegebenenfalls Greifzange der Müllflut zu begegnen.