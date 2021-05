Seelische Stärkung für betroffene Frauen

Gemeinsam Brustkrebs-Patientinnen unterstützen – die Herzkissen-Aktion von Schloss Weikersheim macht das möglich. Ehrenamtliche Beteiligung kam auch vom Weikersheimer Kindergarten St. Franziskus.

Weikersheim. Organisiert von der Erzieherin Stefanie Wagner, machte sich das ganze Team des katholischen Kindergartens an die Arbeit, um sich an der Herzkissen-Aktion von Schloss Weikersheim zu beteiligen. Da waren Stoffe zuzuschneiden, die Kissen zu nähen und schließlich nach dem Ausstopfen mit Füllwatte mit sorgsamen Stichen zu verschließen.

Kinder halfen mit

Eltern und Freunde des Kindergartens sowie Firmen spendeten das nötige Material. Die 38 Mädchen und Jungen der Waldtiergruppe und Hasengruppe schauten zuerst zu und ließen sich von den Erzieherinnen kindgerecht erzählen, welche Erleichterung solche Kissen für kranke Frauen bringen könnten. Dann packten sie selbst mit an beim Stopfen der Füllwatte in die genähten Kissen und waren stolz, ihren Beitrag geleistet zu haben. Carola Rollmann, die Initiatorin und Organisatorin der ganzen umfangreichen Herzkissen-Aktion von Schloss Weikersheim, kam in der letzten Woche zum Kindergarten, um die fertigen Herzkissen abzuholen.

„Großartige Leistung“

Auch Monika Menth, die Leiterin der Weikersheimer Schlossverwaltung, war mit dabei. „Es ist großartig, was ihr da geleistet habt“, würdigte sie die Arbeit der Kinder und ihrer Erzieherinnen. „Viele kranke Frauen werden Euch dankbar sein!“. Und den hohen Einsatz von Carola Rollmann, von dem sich Stefanie Wagner habe anstecken lassen, könne man nicht hoch genug veranschlagen. Einige große Säcke voll fertiger Herzkissen wurden in das große Auto geladen – und es wurde randvoll.

Wie viele Kissen es waren, wurde erst recht deutlich, als man sich im Schloss ans Zählen machte: 180 Herzkissen hat der Kindergarten St. Franziskus fertiggestellt. Dazu kamen noch weitere 80 Kissen, die genäht wurden, für die aber kein Füllmaterial mehr da war.

Da wartet also noch Arbeit auf die Schlossführerinnen. Dann werden all die Kissen – insgesamt sind es bei dieser Aktion mehr als 2000 – auf vier Kliniken verteilt, wo sie heiß begehrt sind. Das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim erhielt bereits die erste Lieferung.

Ein zweiter Teil geht in der nächsten Woche an eine Klinik in Bruchsal. So können Tausende brustkrebskranker Frauen seelisch und körperlich gestärkt werden – Hohenloher Engagement macht es möglich.

