Schulsozialarbeit erfolgreich etabliert

Walldürn: Großaufgebot sucht 18-Jährigen

<p>An einer großangelegten Suchaktion nach einem jungen Mann haben sich am Donnerstag in Walldürn rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehren aus Walldürn und Buchen sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligt.</p> <p>Nach einem Streit am Mittwochmittag war der 18-Jährige nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Weil nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, meldeten ihn seine Eltern als vermisst.</p> <p>Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen machte sich die Polizei im Waldgebiet zwischen der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Hornbach und der Bundesstraße 47 auf die Suche nach dem jungen Mann. In diesen Wäldern soll er sich gut ausgekannt und in der Vergangenheit mitunter stundenlange Spaziergänge gemacht haben. In den Morgenstunden gegen 3 Uhr suchte ein Helikopter der Polizei das Waldgebiet ab. Am Boden waren Streifenwagen und Suchhunde beteiligt. Sie kontrollierten unter anderem Schutzhütten und Unterstände im vermuteten Aufenthaltsbereich des 18-Jährigen. Nach Auskunft der Polizei war es kurzzeitig gelungen, das Handy des Vermissten zu orten. Die Spur verlor sich jedoch in der Nähe der Kläranlage.</p> <p>{element}</p> <p>Dort setzten Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Buchen am Vormittag die Suche fort und kontrollierten auch den Uferbereich des Marsbachs. Die Suchtrupps von Polizei und Feuerwehr arbeiteten sich derweil systematisch bergauf in Richtung Wohngebiet „Vorderer Wasen“ voran.</p> <p>Ein Polizeihubschrauber kreiste erneut gut eine Stunde lang über dem Einsatzgebiet, musste dann jedoch abdrehen, weil der Wald in dieser Jahreszeit schon zu dicht belaubt ist und selbst für die Wärmebildkamera kein Durchkommen war.</p> <p>Zuvor hatten die Beteiligten auf dem Parkplatz am „Zuckerhut“ das Suchgebiet in Planquadrate eingeteilt und die Vorgehensweise abgestimmt. Auch Mitschüler des 18-Jährigen Unterstützten die Suchaktion. In der Innenstadt hatten sie Plakate aufgehängt, um die Bevölkerung auf den Vermissten aufmerksam zu machen.</p> <h3>Knapp 50 Hunde im Einsatz</h3> <p>Um die Mittagszeit verlagerten die Einsatzkräfte ihren Schwerpunkt in Richtung Märzenbrünnlein. Vom neuen Sammelpunkt am Autohaus Leis in der Alten Amorbacher Straße machten sich die Suchtrupps auf den Weg in den Wald. Gegen 15 Uhr wurde die Rettungshundestaffel aus Buchen von Kollegen des DRK aus Mosbach und Bad Mergentheim abgelöst. Im Verlauf des Tages waren knapp 50 Hunde im Einsatz.</p> <p>Zwischenzeitlich hatte die Einsatzeinheit des DRK-Ortsvereins Walldürn eine Verpflegungsstation im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Dort konnten sich die überwiegend ehrenamtlichen Helfer stärken, bevor sie sich erneut auf die Suche machten.</p> <p>Den letzten Abschnitt zwischen Märzenbrünnlein und Taufbrunnen durchkämmten schließlich Einsatzkräfte der Walldürner Feuerwehr. Wie ihre Kollegen der Rettungshundestaffeln arbeiteten auch sie sich durch teilweise dichtes Unterholz voran. Gegen 20.30 Uhr teilte der Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Heilbronn ohne nähere Angaben mit, dass der junge Mann am Spätnachmittag gefunden und die Suchaktion beendet wurde.</p>