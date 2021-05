Raritäten auf zwei Rädern

Gasthaus-Türen im Main-Tauber-Kreis öffnen sich wieder

<p></p> <p>Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt. Im Außenbereich gilt keine Personenbegrenzung. Im Innen- und Außenbereich sind die Plätze so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Liefer- und Abholdienste sind auch zwischen 21 und 6 Uhr erlaubt. So steht es in der neuesten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg mit Stand von Donnerstagabend.</p> <p>Die Redaktion interviewte Frank Bundschu, den Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Main-Tauber-Kreis, zu den neuesten Entwicklungen.</p> <p><em>Was sagen Sie zur neuesten Corona-Verordnung und den möglichen Öffnungen für die Gastronomie und Hotellerie?</em></p> <p><strong>Frank Bundschu:</strong> Zuerst einmal freuen wir uns, dass die Betriebe der Hotellerie und Gastronomie im Main-Tauber-Kreis wieder öffnen dürfen. Wir sind einer von wenigen Landkreisen in Baden-Württemberg, die bereits seit mehr als fünf Tagen einen stabilen Inzidenzwert von unter 100 haben. Somit profitieren wir schnell von den möglichen Öffnungsschritten. Unsere Nachbarlandkreise unterliegen noch der Bundesnotbremse und müssen weiter geschlossen bleiben.</p> <p>Die Corona-Verordnung wurde am Donnerstag um 22 Uhr veröffentlicht, jetzt müssen wir die Paragrafen im Detail lesen und die Spielregeln für die Betriebe herausfiltern.</p> <p>Der erste Schritt ist getan: Ab Samstag, 15. Mai, besteht die Öffnungsmöglichkeit für die Außen- und Innengastronomie sowie für die private Übernachtung in den Beherbergungsbetrieben. Allerdings findet dies alles unter Beachtung strenger Corona-Regeln statt.</p> <p>{element}</p> <p><em>Wie sind die Regeln für einen Besuch im Biergarten, in einem Café oder im Restaurant?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Gastronomen müssen eine Zutrittskontrolle durchführen und prüfen, ob die Gäste getestet, geimpft oder genesen sind. Wir bitten, dass die Gäste getestet in unsere Betriebe kommen. Selbstverständlich müssen die bekannten Hygienebedingungen eingehalten werden, wie Händedesinfektion, Mundschutz und Abstände. Außerdem wird die maximale Gästezahl bezogen auf die gesamte Gastraumfläche begrenzt. Darüber hinaus muss eine Kontaktrückverfolgung der Gäste gewährleistet sein. Dies wird bis auf Weiteres mit dem bekannten Zettel und der Angabe der persönlichen Daten erfolgen.</p> <p><em>Was ist mit der Luca- beziehungsweise Corona-App?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Aktuell ist die Luca- beziehungsweise Corona-App im Main-Tauber-Kreis nur in den Pilotbetrieben voll einsetzbar. Technische Probleme an der Schnittstelle sorgen dafür, dass diese noch nicht „scharfgestellt“ ist. Das Scannen der QR-Codes kann aber sehr sinnvoll, als persönliches Kontakttagebuch, genutzt werden. Daher bitten wir um Verständnis, dass die Betriebe nur lückenlos dokumentieren können, wenn alle Kontaktadressen wie gewohnt auf Papier notiert werden.</p> <p><em>Überwiegt die Freude über das Ende des Lockdowns oder brechen jetzt Stress und Hektik bei den Gastronomen und Hoteliers aus?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Natürlich freuen sich alle. Innerhalb Deutschlands zählt unser Landkreis zu den wenigen Glücklichen, die am Samstag theoretisch öffnen dürfen. Auch die touristische Übernachtung ist für das Pfingstwochenende genau im richtigen Moment wieder möglich.</p> <p>Die Gefühlswelt ist daher hin und hergerissen. Stress und Hektik brechen hoffentlich nicht aus, allerdings von 0 auf 100 – das geht auch nicht von heute auf morgen.</p> <p><em>Wie sind die Betriebe im Landkreis vorbereitet? Was ist Ihnen dazu bekannt?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Auch wenn wir im Laufe der Woche immer mehr Informationen bekommen haben, ist die Öffnung nun sehr kurzfristig und die Spielregeln wollen gut vorbereitet sein.</p> <p>Wir bitten die Gäste auch um Verständnis, wenn nicht alle Betriebe sofort wieder öffnen. Lebensmittel, Getränke und Mitarbeiter müssen organisiert und die Öffnungsregeln umgesetzt werden.</p> <p><em>Gibt es noch ausreichend Personal in Ihrer Branche?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Die Mitarbeiter sind nun seit über zwölf Monaten, mehr oder weniger, in Kurzarbeit. Auch muss erst wieder ein Alltag einkehren. Aushilfen und Teilzeitkräfte müssen sicherlich neu organisiert werden. Einige haben sich sicherlich auch durch einen Nebenjob finanziell absichern müssen. Das Kurzarbeitergeld war und ist eine sehr hilfreiche Unterstützung und wird der Branche auch weiterhin helfen.</p> <p>{furtherread}</p> <p><em>Wie werden die Corona-Vorschriften für Gäste und Gastgeber Ihrerseits gesehen? Ist das alles leistbar?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Im ersten Moment glaubt man, dass mit der Öffnungsmöglichkeit alles wieder gut ist.</p> <p>Beim genaueren Hinsehen müssen wir erkennen, dass deutliche Einschränkungen weiter bestehen. Auch wenn wir im Moment mit einer Inzidenz von unter 50 sehr gut dastehen, so kann sich das Blatt sehr schnell wenden. Bei einer negativen Tendenz in den kommenden 14 Tagen kann auch unserem Landkreis wieder eine Schließung drohen.</p> <p><em>Werden Dehoga-Mitglieder die örtlichen Testzentren im Main-Tauber-Kreis mit eigenem Personal verstärken, um diese am Laufen halten zu können, so wie dies in Bad Mergentheim beispielsweise Vertreter der Citygemeinschaft in jüngster Zeit schon getan haben?</em></p> <p><strong>Bundschu:</strong> Aktuell werden viele Schulungen angeboten – auch für Gastronomiebetriebe. Allerdings konzentrieren sich die Betriebe auf die Wiedereröffnung. Im Main-Tauber-Kreis ist die Abdeckung mit Testmöglichkeiten sehr unterschiedlich. Der Dehoga sieht allerdings die Kommunen in der Pflicht, den Bürgern ein Angebot zu machen.</p>