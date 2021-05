Pfingstlauf wird abgesagt

Elpersheim. Der SV Elpersheim muss auch in diesem Jahr seine Planungen zum Pfingstlauf abbrechen. Die aktuelle Lage lässt keine andere Entscheidung zu. Sport, auch im Freien, in einer Gruppe, ist nicht zulässig, und an dieser Situation wird sich in den nächsten Wochen nach Einschätzung der Verantwortlichen nichts ändern. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es unmöglich, den Elpersheimer Pfingstlauf zu der gewohnten Zeit über die Bühne zu bringen.

Dabei waren die Organisatoren durchaus auf Einschränkungen vorbereitet. Der Start hätte entzerrt stattfinden können. Massenansammlungen hätten verhindert werden können. Jedoch zeigt auch die geringe Zahl der Voranmeldungen, dass gerade ohne den Reiz der Zusammenkunft von Gleichgesinnten ein Volkslauf stark an Attraktivität einbüßt.

Der SV Elpersheim hofft, dass seine treuen Sponsoren, die in den zurückliegenden Monaten mit eigenen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatten, im nächsten Jahr wieder dabei sind und die Veranstaltung unterstützen.

Was ist mit der Laufserie?

Selbstverständlich macht sich in den Reihen der Veranstalter ein gutes Maß an Frustration breit, und es bleibt zu hoffen, dass sich wieder genügend Ehrenamtliche finden, ohne die eine Durchführung derartiger Sportevents nicht möglich ist.

Offen bleibt noch, was aus der Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken wird. Auch der zweite Lauf in Assamstadt am Samstag, 12. Juni, wurde bereits abgesagt. Somit stehen noch drei Laufveranstaltungen aus in Schrozberg, Unterschüpf und in Niederstetten. Die Durchführung aller drei Volksläufe ist derzeit fraglich, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.