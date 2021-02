Weikersheim. Eine Eilentscheidung des Bürgermeisters zum Jahreswechsel führte jetzt zu heftiger Kritik seitens der SPD/UB-Fraktion im Gemeinderat. Anja Lotz zum Übergang der Betriebsführung von der Stadt auf die Tauberphilharmonie zum Jahreswechsel (wir berichteten): „Eine Eilentscheidung ist unnötig gewesen“. Der Rat hätte informiert und gefragt werden müssen.

Bürgermeister Klaus Kornberger sieht das anders: Um der Stadt hohe Kosten zu ersparen, habe er schnell handeln müssen. Kornberger sprach von einem Millionenbetrag. Der Vorgang habe u.a. steuerrechtliche Gründe. Er werde ihn aber als Ganzes für den Rat „aufarbeiten“ um darzustellen, dass „alles ordnungsgemäß gelaufen“ sei.

Marktplatzbrunnen: Ein historisches Bauwerk. © Michael Weber-Schwarz

Lotz sprach in einer weiteren Stellungnahme örtliche „historische Kulturgüter“ an. Auch die Mauer des Karlsbergs gehöre, obwohl seit längerem im Privatbesitz, dazu. Als Ensemble werbe auch die Stadt mit der Anlage, nehme aber z.B. eine Zementverfugung von Trockenmauern durch den Eigentümer hin. Auch der historische Marktplatzbrunnen müsse erhalten bleiben, bzw. restauriert wrden. Gleiches gelte für barocke Grabsteine auf dem Friedhof, deren Inschriften kaum noch leserlich seien. Im Zuge der Friedhofs-Neukonzeption böte es sich an, auch diese zu restaurieren.

Bürgermeister Klaus Kornberger erklärte, man stehe bereits in Kontakt zu Steinmetzen und erarbeite ein Sanierungskonzept für Marktplatz- und Weinmarktbrunnen. Die Kosten müssten noch ermittelt werden. Auch für die Altstadtsanierung/Kanalisation brauche es aber „ein Finanzierungsmodell“, auch diese nötige Sanierung sei „nicht einfach so zu haben“.

Was die Karlsbergmauer angehe, sei die fortlaufende Sanierung in der Tat Sache des Eigentümers. Er wisse aber, dass die Denkmalschutzbehörde bereits auf Gespräche dringe.

Im Zusammenhang mit einer Anregung, die Sitzbänke im Weikersheimer Stadtpark wegen steigender Temperaturen früher aufzustellen, mahnte Klaus Kornberger Zurückhaltung an – auch wegen der Corona-Situation. Grundsätzlich sei das Aufstellen aber möglich: „An uns soll es nicht liegen.“