Laudenbach. Stefanie und Stefan Wolfert betreiben seit 2016 das „Wolferts-Milchhäusle“. Nun hat das „Michhäusle“ nebenan Verstärkung mit dem Verkaufscontainer „Taubertäler Heimatladen“ erhalten.

Gefördert wurde das Projekt durch das „Leader-Regionalmanagement“, vertreten durch Thomas Schultes und Lukas Breuer. Nun steht eine größere Verkaufsfläche zur Verfügung. Mit einem vom Laudenbacher Künstler Hubert Muhler entworfenen Aufsteller werden potenzielle Kunden auf die regionalen Produkte visuell hingewiesen.

So können nun durch die Wolferts Produkte wie zum Beispiel Eier, Honig, Kartoffeln, Saft und Käse (hergestellt aus eigener Milch), Nudeln mit eigenem Getreide, angeboten werden.

Aus Laudenbacher Herstellung stammen der Honig (Daniel Michelberger) und verschiedene Gewürzmischungen (Kräuterpädagogin Luise Denninger). Ferner steht den Kunden noch Mehl von der Taubermühle Kuhn und von der Mühle Hartmann (beide aus Markelsheim) zur Verfügung. Die Marmelade vom Biohof Stolzenberger rundet das vielfältige Angebot ab. Im Milchhäusle selbst bietet der Laudenbacher Landwirt seine eigene Rohmilch aus dem Automat an. Die mit Milch gefüllten Flaschen können in Holztragerl der Tauberhölzerei bruchsicher nach Hause transportiert werden. Ganz neu auf dem Hof der Wolferts in der Mörikestraße sind drei Alpakas eingezogen.

Alpaka-Wanderungen

Künftig besteht die Möglichkeit, an Alpaka-Wanderungen teilzunehmen (Termin nach Vereinbarung). Im September startet das Familienunternehmen mit einem eigenen Hühnermobil. Geöffnet sind das „Milchhäusle“ und der „Taubertäler Heimatladen“ an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr. pg