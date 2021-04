Neues in Text und Bildern

Weikersheim. Gerade ist der 18. „Heimatbrief“ erschienen, den die Stadtverwaltung herausgibt und der in „Heimat Weikersheim“ umbenannt wurde.

Der Heimatbrief hat eine sehr lange Tradition und erscheint in einem Turnus von fünf Jahren. Der ursprüngliche Gedanke war, den (ehemaligen) Weikersheimern, die weggezogen sind, Entwicklungen der vergangenen fünf Jahre aus der Heimat mitzuteilen. Im digitalen Zeitalter ist dies zwar nicht mehr zwingend notwendig, aber der Wunsch nach einer gedruckten Fassung besteht bei vielen Menschen nach wie vor.

So wurden die wichtigen Ereignisse und Neuheiten der letzten Jahre mit Texten und Bildern zusammengetragen. „Es ist bemerkenswert, wieviel sich in dieser Zeitspanne in unserer Stadt mit den Teilorten getan hat. Zeugnisse der Stadtentwicklung, der kulturellen Vielfalt bis hin zu Brauchtum und humanitäre Hilfe sind abgebildet. Zu den herausragenden Ereignissen zählt natürlich die Eröffnung unserer TauberPhilharmonie“, so Bürgermeister Klaus Kornberger.

Etwas mehr als 70 Seiten umfasst diese Broschüre, die in einem ganz neuen Format erscheint. Die Inhalte sind in einzelnen Themenschwerpunkten unterteilt in einem neuen, klar strukturierten und luftigen Layout. stv

