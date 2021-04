Neue Gedenktafel in einer Andacht gesegnet

Elpersheim. Mit der Ansiedelung der Heimatvertriebenen im Jahr 1947 stieg die Anzahl katholischer Einwohner in Elpersheim stark an. In Ermangelung eines eigenen Gotteshauses am Ort feierte die kleine Gemeinde ihre Sonntagsmessen in der evangelischen Kirche, mit freundlicher Genehmigung der evangelischen Kirchengemeinde, oder an einem sogenannten Kirchenwagen, der regelmäßig nach Elpersheim kam. Erst 1957 war es der kleinen Gemeinde möglich, sich eine eigene kleine Kapelle am Wallgraben, direkt gegenüber des Elpersheimer Friedhofs zu bauen.

Private Unterstützer

In den Jahren 2006 bis 2009 wurde die katholische St. Georgs-Kapelle in Elpersheim dann mit Hilfe vieler privater Unterstützer der Kirchengemeinde „Zum kostbaren Blut“ in Weikersheim sehr aufwändig renoviert, da von der Diözese keine finanzielle Hilfe zugesagt wurde. Der damalige Pfarrer Martin Raiser agierte als kompetenter Bauleiter und managte die Instandsetzung der im Jahre 1957 von den in Elpersheim ansässigen Heimatvertriebenen in Eigenleistung erbauten Kapelle.

Großzügige Spende

Durch eine großzügige Spende erfüllte Edgar Wolf seiner verstorbenen Ehefrau Monika den Herzenswunsch, die Kapelle, an der ihr Vater, Georg Gerstenberg, als engagierter Initiator maßgeblich beteiligt war, zu erhalten. Zur Erinnerung und Würdigung der doch sehr beachtlichen und selbstlosen Gemeinschaftsleistung aller am Bau und der Renovierung Beteiligten wurde am St. Georgstag, unter Anwesenheit von Martin Raiser, Edgar Wolf, des Ortsvorstehers von Elpersheim Hans-Joachim Haas, einiger Kirchengemeinderäte und zahlreicher Gemeindemitglieder eine Gedenktafel an der Außenwand der Kapelle durch Pfarrer Istvan Gegoe in einer Andacht gesegnet.