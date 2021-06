Möglichst vielen Kindern in Not helfen

Erstmals Delta-Variante im Main-Tauber-Kreis nachgewiesen

<p>Drei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Lauda-Königshofen und Wertheim. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5126.</p> <p>Darüber hinaus sind acht weitere und damit 5006 Personen wieder genesen. Somit sind derzeit 30 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 5, Boxberg: 0, Creglingen: 0, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 10, Grünsfeld: 1, Igersheim: 0, Königheim: 0, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 3 (+1), Niederstetten: 0, Tauberbischofsheim: 2, Weikersheim: 0, Werbach: 0, Wertheim: 8 (+2) und Wittighausen: 0.</p> <p>{element}</p> <p>Bei drei Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Es handelt es sich um die ersten bekannt gewordenen Fälle dieser Variante im Landkreis. Sie gilt als besonders ansteckend und vermutlich auch besonders gefährlich. „Dies zeigt uns erneut, dass die Pandemie leider noch nicht vorbei ist, trotz der landauf landab erfreulich niedrigen Infektionszahlen“, erklärt Gesundheitsdezernentin Elisabeth Krug. „Daher dürfen wir alle nicht leichtsinnig werden. Vielmehr ist Vorsicht auch weiterhin die Mutter der Porzellankiste. Nicht alles, was inzwischen wieder erlaubt ist, sollte auch ausgenutzt werden.“</p> <p>Die Wissenschaft warne aktuell davor, dass die Delta-Variante spätestens im Herbst auch in Deutschland zur dominierenden Virusform werden könnte. „Daher ist es nun besonders wichtig, dass wir mit den Impfungen zügig vorankommen. Wir müssen bald auch diejenigen Menschen von der Wichtigkeit der Impfung überzeugen, die aktuell noch zögern. Nur so kann ein Wiederaufflammen des Infektionsgeschehens verhindert werden, wie es aktuell leider in Großbritannien vorliegt“, ergänzt Krug. Nunmehr wurde bei insgesamt 1113 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 12,8.</p> <p>{furtherread}</p> <p>Die angeordneten Quarantänen für den Schulkindergarten in Waldenhausen und für eine Gruppe der Kommunalen Kindertagesstätte in Bettingen, beide im Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim, wurden aufgehoben.</p> <p>Das Land Baden-Württemberg wird die gemeinsame Erforschung von Corona-Folgeerkrankungen an den Medizinischen Fakultäten und den vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm mit rund 2,3 Millionen Euro fördern.</p> <p>Anlass ist, dass viele Menschen unter den Langzeitfolgen von Covid-19 leiden. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen soll ein Beratungs- und Therapieangebot entwickelt werden.</p> <p>Nach derzeitigem Stand gelten knapp 94 Prozent und damit mehr als drei Millionen Patienten in Deutschland als von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Doch in bislang etwa zehn bis 20 Prozent – womöglich aufgrund einer Dunkelziffer sogar noch deutlich mehr – der Fälle zeigen sich auch weit nach der Infektionsphase anhaltende Beschwerden. <i>lra/Bild: dpa</i></p>