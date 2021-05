Sie hatte den Charme einer Verkaufsveranstaltung – die Vorstellung des Marketing- und Erschließungskonzepts zu einer innerörtlichen Breitbandversorgung via „Glasfaser bis ins Haus“ in Weikersheim. Die Firma BBV Deutschland sei kreisweit als potent ausgewählt worden, informierte Bürgermeister Klaus Kornberger in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Hinter BBV stehe die britische

...