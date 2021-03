  Mit dem Pkw umgekippt

Weikersheim. In der Weikersheimer Bahnhofstraße kippte am Montagmorgen ein Opel um. Die Fahrerin des Wagens war gegen 6.30 Uhr in Richtung des Busbahnhofs unterwegs. Aus unbekannter Ursache kollidierte der Opel mit einem am Straßenrand geparkten Ford. Die Fahrerin übersteuerte nach der Kollision ihr Fahrzeug zu weit nach links, so dass ihr Wagen schließlich umkippte. Die Bahnhofstraße blieb während der Unfallaufnahme etwa bis 7 Uhr gesperrt. An den beiden Pkw entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro.

