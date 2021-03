Weikersheim. Um die per Vereinssatzung festgelegte Vermittlung astronomischen Wissens auch in Pandemiezeiten durchführen zu können, veranstaltet die Astronomische Vereinigung Weikersheim am Freitag, 19. Februar, zum ersten Mal, einen virtuellen Vereinsabend mit Vortrag.

Vereinsmitglied Jürgen Mayer aus Elpersheim wird in seinem Bildervortrag über Charles Messiers Himmelskatalog referieren. Der auch heute noch gebräuchliche Messierkatalog beinhaltet zahlreiche Galaxien, Sternhaufen und galaktische Nebel. Seine selbstgemachten Astrofotos untermalt er mit Daten zur Entstehung, was den Vortrag für praxisorientierte Freunde des Sternhimmels interessant macht. Der virtuelle Vortrag beginnt um 20 Uhr.

Abstimmung läuftUm den Link zu

erhalten, sollten Interessierte eine kurze E-Mail an AVWAbend@sternwarte-weikersheim.de., schreiben. Die URL geht dann umgehend als E-Mail-Antwort zu. Für den Besuch des virtuellen Vortrags, ist eine stabile Internetverbindung erforderlich, eine Webcam hingegen wird nicht benötigt.

Auf der Facebook-Seite der Astronomischen Vereinigung, findet zudem noch bis zum Sonntag, 28. Februar, eine Onlineabstimmung für die Suche nach dem Weikersheimer Astrofoto des Jahres 2020 statt. Interessierte können per Like bei der Suche nach dem Jahresfoto unter www.facebook.com/avweikersheim, abstimmen. pm