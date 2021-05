„Man schätzt Dinge erst, wenn man sie verloren hat“

Weikersheim. Echte Begegnung unter Menschen – das ist lebensnotwendig auch zu Corona-Zeiten. In der evangelischen Stadtkirche St. Georg berichteten Vertreter verschiedener kirchlicher Bereiche, wie das bei ihnen möglich war.

„Kostbar“ und nicht durch digitale Möglichkeiten zu ersetzen sei „die echte Begegnung, wo alle Sinne, Herz und Verstand angesprochen sind“. Das betonte Dekanin Renate Meixner vor den Statements, die ihren Platz coronagerecht im Rahmen eines von Anna Leuser-Valls und Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann musikalisch gestalteten Gottesdienst hatten. Die Krise könnte „zu einer Aufforderung werden, die bisherige Prioritätenliste unseres Lebens zu überdenken und womöglich zu verändern“. Man könne, so die Dekanin, jetzt auch „Gott ganz neu entdecken“ und spüren, „dass in ihm unser Leben geborgen ist und immer wieder aufblüht“.

Krankenhauspfarrerin Susanna Herr berichtete über Erfahrungen in der Corona-Pandemie. © Keßler

Beispielhaft für den ganzen Kirchenbezirk Weikersheim stellten fünf Frauen dar, welchen Herausforderungen sie sich in Klinik und Kindergarten, ambulanter Pflege und Konfirmandenunterricht zu stellen hatten. Grenzerfahrungen und Ermutigungen in Zeiten von Corona kamen zu Wort. Von Schwierigkeiten und guten neuen Erfahrungen berichtete Christiane Geier, Leiterin des evangelischen Kindergartens „Fürstin Margarita“ Weikersheim. In der Zeit der ersten Schließung habe man mit Aufgaben, Videos und Telefon den Kontakt mit Kindern und Familien gehalten und die Notbetreuung organisiert. Sehr ungewohnt sei dann der eingeschränkte Betrieb unter Pandemiebedingungen für die Kinder gewesen – mit viel Händewaschen, aber ohne „Obst-Gemüsetags-Büfett“ und Singen. Die ohnehin verunsicherten Eltern hätten ihre Kinder zunächst vor der Türe abgeben müssen und die wichtigen „Tür- und Angel-Gespräche“ hätten gefehlt. Die Lockdown-Phasen hätten gezeigt, wie sehr den Kindern das Spielen mit den andern fehlte, der Kontakt, die Rituale.

Positiv erlebt habe man während der Pandemie den Zusammenhalt im Team und mit dem Elternbeirat. Virtuelle Kanäle habe man nutzen gelernt. Doch deutlich sei auch geworden, wie wichtig es sei, mehr miteinander zu sprechen und „noch mehr Verständnis füreinander aufzubringen“.

„Konfirmandenunterricht bedeutet für mich nicht nur, auswendig zu lernen und Aufgaben zu bearbeiten“, betonte die Konfirmandin Selma Rükgauer. Ebenso wolle man „gemeinsam Zeit verbringen, Spaß haben und neue Leute kennenlernen“. Aber bei den wenigen Treffen im Gemeindehaus – mit zwei Meter Abstand und Maske – habe sie die anderen Konfirmanden kaum kennenlernen können. Ob und wie man die Konfirmation feiern könne, sei auch noch offen.

Auch im Homeschooling, das ihr eigentlich gefallen habe, hätten Gemeinsamkeit und Freunde gefehlt. Ein gewisser Ersatz seien da „Familie und Zuhause“ gewesen.

Über die Veränderung der zwischenmenschlichen Beziehungen durch die Pandemie sprach Monika Wiehl, Pflegedienstleiterin der Sozialstation Östlicher Main-Tauber-Kreis. „Die Menschen haben sich im vergangenen Jahr entfremdet, der soziale Abstand ist größer geworden und viele Menschen leiden unter Vereinsamung“. Das werde sehr deutlich im täglichen Arbeitsleben in der Sozialstation. Die von der Politik vorgegebenen Einschränkungen und Hygienevorschriften „stellen Mitarbeiter und Klienten täglich vor Herausforderungen und bringen sie an ihre persönlichen Grenzen“. So sei die Arbeit mit der Maske anstrengend und „die Klienten hören schlecht durch die zusätzliche Distanz der Maske, die Mimik ist kaum erkennbar und das Lippenlesen ist nicht mehr möglich“. Familien und Unternehmen kämpften um ihre Existenz, auch die Krankenkassen hätten Sparmaßnahmen eingeleitet.

All das habe das Bewusstsein dafür geschärft, was einem im Leben wichtig sei. „Man schätzt die Dinge erst, wenn man sie verloren hat“. So habe man den Wert von Familie, guten Freunden und einer sozialen Gemeinschaft erfahren. „Wir können auf unser Gesundheitssystem vertrauen, das im Hinblick auf andere Länder gut funktioniert. Wir können stolz sein auf all jene Leute, die sich täglich für unsere Gesundheit einsetzen und engagieren“.

Aus ihrer Arbeit im Caritas-Krankenhaus berichteten die Krankenhausseelsorgerinnen Pfarrerin Susanna Herr und Ruth Hartung. Während der Zeit der großen Verunsicherung und des umfassenden Besuchsverbots, so Ruth Hartung, habe es bei manchen Patienten „eine Art Krankenhauskoller“ gegeben. Manche hätten sich vermehrt zurückgezogen, wieder andere „haben einen großen Gesprächsbedarf und sind sehr dankbar über ein kurzes Gespräch mit den Pflegenden und für die Besuche der Seelsorge“. Die Krankenhausseelsorger sähen sich auch als Verbindungsglieder zwischen Patienten und den Angehörigen, die auch bei schweren Covid-Verläufen „ihre Liebsten oft für Wochen, gar Monate nicht sehen und besuchen können und erst in der Sterbephase wieder zu ihnen können“.

Statt mit wertschätzender Zuwendung, wie am Anfang der Pandemie, würden die Mitarbeitenden der Klinik jetzt zunehmend mit Unverständnis über die Corona-Regeln konfrontiert, informierte Pfarrerin Susanna Herr. Das sei „zum eh schon anstrengenden Klinikalltag eine zusätzliche Belastung“.

An einem Beispiel veranschaulichte die Pfarrerin, wie schwierig es manchmal sei, die Wünsche von Patienten und Familie in Einklang zu bringen – etwa, wenn vom Kranken auf der Intensivstation keine Intubation gewünscht werde und man dann in Frieden Abschied nehmen müsse. Gut sei es, die eigenen Vorstellungen in Form einer Patientenverfügung niederzulegen und dann auch mit Angehörigen oder Bevollmächtigten „über die eigenen Vorstellungen und Wünsche zu sprechen“.