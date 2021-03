Mit einem „Lebenszeichen aus dem Lockdown“ will der TSV Weikersheim zeigen, dass er auch in dieser trostlosen Zeit nicht ganz untätig ist. Der Gesamtverein will sportliche Anreize bieten.

Weikersheim. Zur Vorbereitung auf die „Nach-Corona-Zeit“ und zum Zeichen der Verbundenheit mit und unter seinen Mitgliedern haben Vorstand und Ausschuss die Aktion „Der TSV bewegt sich: Locker im

...