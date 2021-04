Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Reihe „Enter the Future“ - Expertenrunde live aus der Tauberphilharmonie Weikersheim / Thema „Künstliche Intelligenz“ in Theorie und Praxis vermittelt Lebenswerte Welt als Entwicklungs-Ziel

Was sich wie Science Fiction anhört, das ist schon längst Realität: Künstliche Intelligenz (KI) gibt es bereits in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Experten diskutierten in der Tauberphilharmonie.