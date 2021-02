Weikersheim. Bei den derzeit herrschenden frühlingshaften Temperaturen juckt es vermutlich jede Hobbygärtnerin und jeden Hobbygärtner in den Fingern. Während auf den Wiesen die ersten Krokusse blühen, können zuhause bereits Gemüsepflanzen wie Paprika und Tomaten vorgezogen werden. Und vielleicht ist noch Saatgut vom Vorjahr übrig? Aber ein paar neue Sorten, mal etwas Ungewöhnliches ausprobieren, das wäre auch schön.

Deshalb lohnt sich der Gang zur Stadtbücherei Weikersheim jetzt besonders. Ab 1. März startet wieder die Saatgut-Tauschbörse in der Bibliothek.

Die Bücherei bietet eine Samen-Tauschbörse an. © STBÜ

Als Grundbestand sammeln die Mitarbeiterinnen ab sofort wieder Samen von Blumen, Gemüsepflanzen und Kräutern und hoffen auf aktive Unterstützung aller Hobbygärtner und -gärtnerinnen.

Und so funktioniert es: Wer selbst gesammeltes Saatgut vom vergangenen Jahr übrig hat, kann die Samen, in einem beschrifteten Papiertütchen verpackt, in der Stadtbücherei abgeben. Größere Mengen werden in kleinere Tütchen umgefüllt. Die gut verschlossenen Samentütchen können in den Rückgabekasten geworfen oder zu den Öffnungszeiten im Windfang der Bücherei auf den Abgabetisch gelegt werden. Hier können auch vorbereitete leere Papiertütchen zum Abfüllen mitgenommen werden.

Sobald die Stadtbücherei wieder geöffnet hat kann jeder, der neue Samen ausprobieren möchte, befüllte Tütchen mitnehmen. Mit der Saatgutbörse möchte die Weikersheimer Stadtbücherei eine Möglichkeit schaffen, selbsterprobtes und bewährtes Saatgut unkompliziert zu tauschen. So kann man Anderen eine Freude machen und nebenbei noch wertvolle Sorten erhalten.

Einen Teil der Samen dieser Saison sammelt das Team der Stadtbücherei bereits für das nächste Jahr, um das Projekt in den kommenden Jahren fortführen zu können.