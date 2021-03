Weikersheim. Er war für Februar geplant, doch dann kam es anders – „Leben eben“. Der 13. Kleinkunstwettbewerb für Jugendliche aus dem Main-Tauber-Kreis wird auf den 12. Juni verschoben, und hinter dem Wettbewerbsmotto steht in diesem Jahr sicherlich ein gedachtes Ausrufezeichen „… jetzt erst recht!“

Seit 2009 bietet die Jeunesses Musicales Deutschland jungen Talenten zwischen 14 und 21 Jahren eine Bühne, ihr Können zu präsentieren und durch Tanz, eigene Texte oder Songs auszudrücken, was sie bewegt. Die aktuelle Situation bedeutet für alle eine Achterbahn der Gefühle. Doch jeder reagiert und fühlt sich anders. Eine noch engere Verbundenheit spüren, melancholisch werden oder erst richtig in Bewegung kommen und ganz neue Fähigkeiten an sich entdecken – die JMD lädt Jugendliche ein, ihr Lebensgefühl künstlerisch auf die Bühne zu bringen und mit anderen zu teilen, ob als Poetry-Slammer, Band, Akrobaten oder Lichtkünstler. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, als Solist oder im Ensemble. Dabei haben sie nicht nur die Chance, vor Publikum aufzutreten und neue Bühnenerfahrungen zu sammeln, sondern auch neue Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen. Die Favoriten des Publikums erhalten am Ende des Abends ein Preisgeld.

Begegnungsort

Der Wettbewerb findet im Rahmen des für Juni geplanten Festivals „Made in Main-Tauber“ der TauberPhilharmonie statt. Das Festival macht das Konzerthaus zu einem Begegnungsort und feiert mit einem bunten Programm aus Musik und Gesprächen, Public Viewing und vielem mehr die Vielfalt des Main-Tauber-Kreises.

Jugendliche, die am Kleinkunstwettbewerb „Leben eben“ teilnehmen möchten, melden sich bis zum 1. Mai über die Website der Jeunesses Musicales Deutschland www.jmd.info an.