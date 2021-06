König des Jazzschlagers singt über Liebe

1300 Interessenten für Bauplätze im Main-Tauber-Kreis

<p>Das Bauen von Wohnhäusern und auch von Wohnungen liegt im Landkreis voll im Trend, denn die Nachfrage ist groß – und so erschließen die Kommunen ein Baugebiet nach dem anderen.</p> <p>Die Redaktion hat alle 18 Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis um Zahlen und Stellungnahmen gebeten. Dabei stellte sich heraus, dass allein seit Januar 2020 über 400 Bauplätze verkauft wurden und die Preise pro Quadratmeter von 32 Euro im Raum Niederstetten (insgesamt niedrigster Wert) bis 167 Euro in Bad Mergentheimer Bestlage reichten.</p> <p>Grundstücke bis 50 Euro pro Quadratmeter findet beziehungsweise fand man auch noch in Creglingen, Grünsfeld, Königheim, Külsheim, Wittighausen und einem Mergentheimer Ortsteil. Gefragte Lagen kosten dagegen. Maximalpreise von bislang 129 Euro pro Quadratmeter verlangte Lauda-Königshofen, Igersheim 139 Euro, Wertheim 139,50 Euro, Külsheim 140 Euro, Tauberbischofsheim 149 Euro und Weikersheim gar 164 Euro.</p> <p>Knapp 1300 gemeldete Interessenten gibt es aktuell bei den Kommunen und entsprechend investieren sie und geben 2020/2021 zusammen über 28 Millionen Euro für Neubaugebiete aus. Über 400 Bauplätze werden gerade erschlossen, weitere knapp 700 sind in Planung.</p> <p>Eine sehr große Nachfrage nach Wohnungen besteht ebenfalls im Landkreis. Vielen Kommunen fehlt aber – wie sie selbst einräumen – ein detaillierter Überblick über den Wohnungsmarkt. Die meisten Städte und Gemeinden versuchen, den Bau von Mehrfamilienhäusern voranzutreiben und allein von privaten Investoren die Lücken schließen zu lassen.</p> <p>{element}</p> <h3>Gemeinde Ahorn</h3> <p>Bürgermeister Benjamin Czernin: „Seit der Corona Pandemie ist eine verstärkte Nachfrage von Bauplätzen und Wohnungen im ländlichen Raum und auch bei uns in Ahorn zu verzeichnen. Insbesondere durch die Möglichkeit von Home Office, zieht es immer mehr Menschen vom Speckgürtel Stuttgart und Heilbronn zu uns. Auch durch die im Moment sehr hohen Baukosten, ist hier kein Abwärtstrend zu verzeichnen.</p> <p>Die Gemeinde Ahorn ist daher bestrebt, mit der Ausweisung von neuen Bauplätzen und der Reaktivierung von Flächen im Ortskern genügend Bauplätze für Einheimische und Auswärtige vorzuhalten.“</p> <h3>Stadt Boxberg</h3> <p>Bürgermeisterin Heidrun Beck: „Die Stadt Boxberg verfügt in der überwiegenden Zahl der Stadtteile über ausreichend Bauplätze. Da der Bedarf sowie die Nachfrage in den vergangen Jahren stark zugenommen hat, wurden in mehreren Ortsteilen bereits die Planungen für Neubaugebiete angestoßen.</p> <p>Freie Wohnungen sind aber in Boxberg derzeit sehr schwer zu finden. Daher hat die Stadt mit dem Baugebiet ,Lindenrain’ einen Bebauungsplan ausgewiesen, in dem Geschosswohnungsbau möglich ist. Hier soll durch den Bau von Mehrfamilienhäusern dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. Mehrere Investoren haben bereits ihr Interesse bekundet.“</p> <h3>Gemeinde Großrinderfeld</h3> <p>Bürgermeister Johannes Leibold: „Dank der günstigen Lage der Gemeinde Großrinderfeld und seiner Ortsteile, sowie der guten Infrastruktur und überörtlichen Anbindung, dürfen wir uns über eine stetig hohe Nachfrage an Bauplätzen und Wohnungen freuen.</p> <p>Da beispielsweise innerhalb einer Gemeinderatssitzung alle Bauplätze eines neuen Wohngebietes verkauft wurden, bemüht sich das Bürgermeisteramt auch im Bereich der alten Ortskerne Lücken zu schließen, nachzuverdichten oder alte Wohnbauten zu reaktivieren. Die Gemeinde Großrinderfeld ist der Geheimtipp im Süden Würzburgs.“</p> <h3>Stadt Grünsfeld</h3> <p>Bürgermeister Joachim Markert: „Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in Grünsfeld und den Ortsteilen sehr groß. Durch die zentrale Lage und eine hervorragende Infrastruktur ist die Lebensqualität auf einem sehr hohen Niveau.</p> <p>Gemeinderat und Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt, ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Singles, junge Paare, Familien und Senioren zu schaffen. Hierfür wurden innerstädtische Flächen erworben und ebenso Baugebiete in der Flächennutzungsplanung neu ausgewiesen. Die Mitarbeiter der Stadt sind bei der Beantragung von Zuschussmitteln aus dem ELR-Programm sowie aus der Stadtsanierung sehr gerne beratend und begleitend tätig. Grünsfeld möchte weiterhin die lebendige und attraktive Stadt bleiben, die sie heute schon ist.“</p> <h3>Gemeinde Königheim</h3> <p>Bürgermeister Ludger Krug: „Durch eine gute örtliche Nahversorgung und ein hervorragendes Ganztagesbetreuungsangebot in Grundschule und Kindergarten verspüren wir vor allem in den vergangenen zwei Jahren eine rege Bauplatznachfrage in Königheim und den Ortsteilen. Dies führte in jüngster Zeit dazu, dass sowohl private, als auch kommunale Bauflächen verkauft und bebaut wurden, die zuvor über viele Jahre brach gelegen sind.</p> <p>Die Bauplatznachfrage übersteigt aktuell das Angebot in drei unserer vier Ortsteile und die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat arbeiten mit Hochdruck an der Planung neuer Wohngebiete. Hierbei dürfen aber insbesondere Umweltaspekte wie der Flächenverbrauch, der Artenschutz oder die ordnungsgemäße Entwässerung nicht außer Acht gelassen werden und gelegentlich stoßen wir auch beim Grunderwerb an unsere Grenzen.“</p> <h3>Stadt Lauda-Königshofen</h3> <p>Bürgermeister Dr. Lukas Braun: „Als Verkehrsdrehscheibe der Region spüren wir in Lauda-Königshofen eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, sowohl von Einheimischen als auch von Pendlern aus dem Würzburger Raum.</p> <p>Wichtig ist, dass wir nicht nur weitere Bauplätze für das klassische Einfamilienhaus erschließen, sondern angesichts der allgemein galoppierenden Baukosten auch Raum für kostengünstigere Bauformen schaffen. Das heißt, wir schauen gerade in den beiden großen Stadtteilen auch verstärkt nach Raum für Geschossbau mit bezahlbaren Wohnungen. Die Bildung von Wohneigentum sollte auch Familien mit schmalem Geldbeutel möglich bleiben.“</p> <h3>Stadt Tauberbischofsheim</h3> <p>Bürgermeisterin Anette Schmidt: „Aktuell ist die Nachfrage nach Bauplätzen hoch, leider kann die Stadt derzeit diese kaum bedienen, da wir nahezu keine eigenen Bauplätze mehr haben. Viele baureife, unbebaute Grundstücke befinden sich in privater Hand und werden nur selten verkauft.</p> <p>Es ist mir für Tauberbischofsheim enorm wichtig, dass insbesondere unsere jungen Familien in ihrer Heimat hier bei uns ein neues Zuhause bauen können und dass wir interessierten Auswärtigen den Zuzug ermöglichen können. Der Traum vom eigenen Haus mit für Familien idealer und umfassender Infrastruktur im Bereich Betreuung, Bildung und Sport, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unkompliziert erreicht werden kann, soll in Tauberbischofsheim und seinen Stadtteilen Wirklichkeit werden. Deshalb werden Wohnbauflächen aktuell in Dienstadt, sowie in absehbarer Zeit in Distelhausen und weitere auf dem Laurentiusberg geschaffen. Mittelfristig stehen Baugebiete in Hochhausen und Dittigheim auf unserer Agenda.“</p> <h3>Gemeinde Werbach</h3> <p>Bürgermeister Ottmar Dürr: „Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in unserer Kommune weiterhin ungebrochen. Insbesondere im Zentralort Werbach – der Lage auf der Taubertalachse geschuldet – erleben wir einen absoluten Bauboom, auch dank einer funktionierenden Infrastruktur sowie sehr guter Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder. Zum Schuljahr 2021/2022 öffnet dann auch die Ganztagesgrundschule ihre Pforten.“</p> <h3>Gemeinde Wittighausen</h3> <p>Bürgermeister Marcus Wessels: „Aufgrund der Nähe zu Würzburg und der guten Bahnanbindung in Verbindung mit der hervorragenden Infrastruktur besteht eine ausgesprochen hohe Nachfrage nach Wohnraum insbesondere im Hauptort Unterwittighausen.</p> <p>Die Nachfrage ist auch in der Pandemie und trotz der hohen Baupreise nicht eingebrochen – eher im Gegenteil. Die Nachfrage zieht sich durch alle Altersklassen, insbesondere aber von jungen Familien, was sich in der Kindergartensituation zeigt. Vor einigen Jahren mussten wir die Zahl der Kindergartengruppen von vier auf fünf erhöhen, in diesem Jahr wird die sechste Gruppe folgen, im kommenden Jahr wird eine siebte notwendig werden. Das ist eine sehr erfreuliche Situation für Wittighausen, zusammen mit der Schaffung weiterer Arbeitsplätze in den kommenden Jahren sind wir damit sehr gut für die Zukunft gerüstet.“</p> <p>{element}</p> <h3>Gemeinde Assamstadt</h3> <p>Bürgermeister Joachim Döffinger erklärt: „Die Nachfrage nach Wohnraum ist sehr groß. Wir würden gerne im Ortskern mehr Wohnraum schaffen, nach dem Motto ,Innen vor Außen’. Aus diesem Grund sind wir auch seit Jahren im Landessanierungsprogramm. Leider wird es aber immer schwerer an Gebäude beziehungsweise alte Scheunen im Ortskern heranzukommen beziehungsweise die Besitzer zu motivieren, hier Wohnraum zu schaffen. Wenn einzelne Bürger sich dann doch einen Ruck zum Umbauen oder Renovieren geben, ist jede einzelne Maßnahme ein Gewinn für unsere Kommune.“</p> <h3>Stadt Bad Mergentheim</h3> <p>Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagt: „Bad Mergentheim wächst, hat im vergangenen Jahr erstmals die 24 000-Einwohner-Marke überschritten und ist dank wirtschaftlicher Dynamik und reizvoller Infrastruktur als Wohnort sehr attraktiv. Das führt zu einer großen Nachfrage nach Bauplätzen und ebenso zu einem angespannten Wohnungsmarkt.</p> <p>Beides können wir nur verbessern, indem wir weiterhin stark handeln und sowohl neue Bau- als auch Verdichtungsmöglichkeiten schaffen. Unser Ziel ,25 000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 2025’ ist darauf ausgerichtet und bildet die Grundlage für eine mutige Stadtentwicklung, die gleichzeitig einem Leitbild der Ökologie und Nachhaltigkeit folgt.</p> <p>Das heißt konkret: Wir setzen auf möglichst geringen Flächenverbrauch und planen neben klassischen Einfamilien- und Doppelhäusern auch in beachtlichem Umfang verdichteten Geschosswohnungsbau, sowohl in der Kernstadt wie auch in einzelnen Teilorten. Das setzt Impulse in Richtung Wohnungsmarkt.</p> <p>Wir sind uns zudem bewusst, aufgrund der großen Bedarfe auch im Wohnbereich Wachstumsmotor für die Region zu sein. Die umliegenden Gemeinden profitieren von der großen Nachfrage durch Neubürger, die in Bad Mergentheim keinen Platz finden oder zu lange warten müssen. Deshalb bin ich für die gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit sehr dankbar, denn wir wollen im Landkreis Einwohner halten und neue hinzugewinnen.</p> <p>Mittel- bis langfristig stehen neben den laufenden Projekten ehrgeizige Konzepte im Rahmen der Landesgartenschau 2034 an: Mit der ‚Zukunftsstadt Auenland’ und dem ‚Urbanen Gebiet Herrenwiesen Süd’ und der schrittweisen Konversion ehemaliger Gewerbeflächen werden weitere Areale für Geschosswohnungsbau und Dienstleistung erschlossen. Es entstehen modernste, ökologisch durchgrünte und an das Naturwärmenetz angeschlossene Wohngebiete.“</p> <h3>Stadt Creglingen</h3> <p>Bürgermeister Uwe Hehn teilt mit: „Die Nachfrage nach Wohnbauplätzen und auch nach Bestandshäusern ist vor allem auch in den Dörfern der Stadt Creglingen gut. Leerstände werden, wenn die Immobilie kein Denkmal ist, schnell behoben.</p> <p>Es werden weiterhin Mietwohnungen benötigt, hier kann das momentane Angebot den Bedarf nicht abdecken. Dieser Missstand wird die nächsten zwei Jahre behoben.“</p> <h3>Gemeinde Igersheim</h3> <p>Bürgermeister Frank Menikheim meint: „Die Nachfrage nach Wohnraum ist hoch. Wir brauchen dringend Wohnungen, vor allem barrierefreie. Wohnen ist ein Grundrecht und die Deckung des Bedarfs ist eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Nachfrage gibt es aus vielen Gründen: Das eigene Haus wird zu groß, das Jugendzimmer zu klein, Arbeitnehmer wollen näher an den Arbeitsort, Scheidung oder Trennung usw. Es gibt immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte.</p> <p>Außerdem gibt es einen Trend zurück aufs Land, der sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Die Breitband-Technologie ermöglicht Homeoffice. Wohnen in Igersheim und Arbeiten bei Porsche sind kompatibel geworden. Und: Unsere Firmen suchen teils händeringend Fachkräfte. Auch die brauchen eine Wohnung und bauen nicht gleich ein Haus. Deshalb ist Wohnungsbau auch Wirtschaftsförderung, und das nicht nur für die Baubranche.“</p> <h3>Stadt Niederstetten</h3> <p>Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz sagt: „Im Stadtgebiet Nieder-stetten sind in den Ortsteilen Bauplätze vorhanden. Da der Bedarf an Bauplätzen in der Kernstadt zunimmt, laufen derzeit Planungen zur Erschließung weiterer Baumöglichkeiten in der Kernstadt. Hierzu wurden in den letzten Monaten auch bereits Grunderwerbe getätigt, die zukünftig als Bauplatzflächen vermarktet werden können.</p> <p>Zur Situation der freien Mietwohnungen in Niederstetten bietet die Stadt eine Mietbörse an, die über die städtische Homepage eingesehen werden kann. Außerhalb der über die Mietbörse gemeldeten Wohnungen hat die Stadt keine Kenntnisse über freie Mietwohnungen.“</p> <h3>Stadt Weikersheim</h3> <p>Bürgermeister Klaus Kornberger erklärt: „Die Stadt Weikersheim ist bei den bauwilligen Familien stark nachgefragt. Die ausgewiesenen Bauplätze der letzten erschlossenen Neubaugebiete waren innerhalb kurzer Zeit verkauft. Das zeigt uns, dass die Stadt insgesamt sehr attraktiv ist, und bestärkt uns in unserer Willkommenskultur. Der damit verbundene Zuzug stabilisiert im Übrigen die vorhandene Infrastruktur.</p> <p>Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist für die Stadt ein wichtiges Kriterium in der Zuweisung von Bauflächen an Bauträger. Quartiersbezogen und an der Bevölkerungsstruktur orientiert, werden neue Baugebiete an diesem wichtigen Thema ausgerichtet.“</p> <h3>Stadt Freudenberg</h3> <p>Bürgermeister Roger Henning erklärt: „Die Stadt Freudenberg und ihre Ortsteile Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental gelten als attraktive Wohnlage für Familien. Auf dem Wohnungsmarkt verzeichnen wir eine starke Nachfrage, die das vorhandene Angebot übersteigt.</p> <p>Als Kommune treten wir nicht nur selbst als Anbieter, das heißt als Vermieter von Wohnraum und Verkäufer von neu erschlossenen Flächen auf. Mit dem im Jahr 2017 ins Leben gerufenen Leerstandsmanagement stellen wir darüber hinaus einen kostenlosen Service zur Verfügung, um die Zusammenkunft von Angebot und Nachfrage aus dem Privatbereich zu unterstützen.</p> <p>Die Leerstandsdatenbank steht allen offen, die ein leeres Gebäude oder eine Wohnung/Grundstück im Stadtgebiet Freudenberg haben und anbieten möchten. Interessenten können die Datenbank jederzeit auf unserer Homepage einsehen.“</p> <p>Freudenberg verfügt aktuell über 24 freie Bauplätze. Den Wohnungsmarkt ergänzen sollen laut Stadtverwaltung bald sechs Wohneinheiten. Dazu heißt es aus dem Rathaus: „Aktuell laufen umfassende und aussichtsreiche Gespräche im Hinblick auf Veränderungen im Stadtbereich Freudenberg, aus welchen erhebliches Potenzial für neuen Wohnraum geschöpft werden kann.“</p> <h3>Stadt Külsheim</h3> <p>Auf die Anfrage der Redaktion antwortet Bürgermeister Thomas Schreglmann wie folgt: „Nach wie vor ist die Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnungen in Külsheim und den Ortsteilen sehr hoch und gerade auf dem Wohnungsmarkt kann diese nur bedingt bedient werden.</p> <p>Gerade unsere Lage zwischen den Städten Wertheim und Tauberbischofsheim sowie dem Neckar-Odenwald-Kreis, eingebunden in einer reizvollen Landschaft, ist in Verbindung mit einer guten Infrastruktur aus unserer Sicht für viele Bauwillige attraktiv. Wir spüren, dass der ländliche Raum ein Gewinner der Corona-Pandemie ist, denn der Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen macht es nicht mehr erforderlich, dort zu wohnen wo man arbeitet. Vielmehr werden die Vorteile des Wohnens fernab der Ballungszentren neu entdeckt.</p> <p>Mit einer Stärkung und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur wie Kinderbetreuungsangebote, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung sowie einem tollen Vereins- und Freizeitangebot einschließlich Schwimmbad wollen wir auch weiterhin für Bauwillige und deren Familien interessant bleiben.“</p> <p>Nach Auskunft des Külsheimer Bauamts verfügt die Stadt derzeit nur noch über einen freien Bauplatz, der in kommunaler Hand ist. In den bestehenden Baugebieten seien alle Plätze verkauft oder reserviert. Aufgrund dieser starken Nachfrage würden aktuell drei Baugebiete parallel erschlossen: in Külsheim zwölf Bauplätze; in Hundheim sechs; und in Uissigheim acht Bauplätze. In Planung ist zudem die Erweiterung des Baugebietes „Seeflürle“ in Külsheim. In mehreren Bauabschnitten sollen so ca. 25 bis 30 Baugrundstücke langfristig hinzukommen. Im Bereich Mehrgeschoss-Wohnungsbau würden sechs Wohnungen neu errichtet. Und es gebe eine Planung für ein weiteres Objekt mit ebenfalls sechs Wohneinheiten.</p> <h3>Stadt Wertheim</h3> <p>Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagt: „Die Stadt Wertheim forciert den Wohnungsbau seit geraumer Zeit aus zwei Gründen: Zum einen ist es kommunalpolitische Leitlinie, dass Wertheim wachsen und zusätzliche Einwohner gewinnen will. Zum anderen ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Das gilt für Wohnbauplätze, deren günstige Preise für Interessenten zum Beispiel aus dem Raum Würzburg besonders attraktiv sind. Das gilt ebenso für den Geschosswohnungsbau mit Miet- und Eigentumswohnungen. In diesem Segment ist Wertheim auch für private Investoren wieder interessant geworden. So wurden seit 2019 über 500 Wohnungen neu gebaut, weitere mehrere hundert sind aktuell geplant. Grundlage unserer Aktivitäten ist eine vom Gemeinderat beschlossene Wohnungsmarktstrategie. Diese entwickeln wir jetzt weiter mit Unterstützung des Landesförderprogramms ,Wohnraum-Offensive Baden-Württemberg’.“</p> <p>Die Pressestelle der Stadt Wertheim teilte auf die Anfrage der Redaktion noch mit, dass 2021 insgesamt 19 Bauplätze erschlossen werden. In der Planungsphase befinden sich 123. Die Zahl der registrierten Interessenten für Bauplätze wird mit rund 170 angegeben.</p> <p>Zum örtlichen Wohnungsmarkt heißt es aus dem Rathaus: Dieser habe sich „in den letzten Jahren vom Angebots- zum Nachfragemarkt entwickelt. Ein Leerstand ist derzeit nicht zu verzeichnen.“</p> <p>Bei der Städtischen Wohnbau Wertheim GmbH (Bestand etwa 400 Wohneinheiten) gebe es keine Wartelisten; viele Wohnungen könnten über die natürliche Fluktuation neu vermietet werden. Über 500 Wohnungen würden derzeit neu erstellt beziehungsweise seien fertig, viele weitere seien in Planung.</p> <p>Zur Höhe der Investitionen in neue Wohnungen in 2020 und 2021 wird mitgeteilt: allein 3,7 Millionen Euro durch die Städtische Wohnbau Wertheim GmbH.</p> <p></p>