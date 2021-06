Klimaschutz in Weikersheim: Beim Weg zum Ziel noch keine Einigung

Werbach: Untergeschoss der Tauberhalle überflutet

<p>Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und jede Menge Geröll – die Feuerwehren von Tauberbischofsheim und Werbach waren am Dienstag im Großeinsatz. Der Starkregen hatte auch das Untergeschoss der Tauberhalle unter Wasser gesetzt.</p> <p>Tauberbischofsheim/Werbach. Von der Übung direkt zum Einsatz: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten am Dienstag einiges zu tun.. Die Großübung am Rathaus in Lauda war gerade beendet und die Wehr auf dem Rückweg nach Tauberbischofsheim, als dunkle Wolken aufzogen. Es goss wie aus Kübeln. Und just da erreichte die Wehr die Alarmierung, dass in der Kreisstadt ein Starkregen mit Blitz und Donner niedergeht. Die Einsatzkleidung musste nicht ausgezogen werden.</p> <p>{element}</p> <p>„Genau um 15 Uhr ging der erste Notruf ein“, erklärte Michael Noe auf Nachfrage der FN. Ein heftiger Regenguss war niedergegangen, den die Kanäle im Industriegebiet Tauberbischofsheim nicht mehr bewältigen konnten. „Etwa in Höhe von Zweirad Esser lief das Wasser quer über die Fahrbahn, Kanaldeckel wurden hochgehoben“, so Noe. Die Verbindungsstraße in Richtung Hochhausen sei dadurch unpassierbar geworden.</p> <p>An mehreren Stellen gleichzeitig kämpften die Einsatzkräfte. Der Boden konnte die Massen von oben kaum fassen, in den Straßen bildeten sich kleine Sturzbäche, die über die Kanaleinlaufschächte hinweg liefen.</p> <p>Auch in Hochhausen fluteten die Wassermassen einige Straßen. Eine braune Brühe und viel Geröll liefen von der „Alten Steige“ über die Bahnlinie weiter. Den Graben erreichte das Wasser gar nicht, sondern floss auf der Straße in Richtung Ortsmitte. Mehrere Keller standen im Wohngebiet unter Wasser, die von der Feuerwehr leergepumpt werden mussten.</p> <p>{element}</p> <p>Unpassierbar war nach Aussage von Kommandant Michael Noe auch die Straße nach Külsheim, die ebenfalls von Dreck und Geröll befreit wurden.</p> <p>Keller mussten ebenfalls in Impfingen leergepumpt werden. Und auch die Feuerwehr Dittigheim war aufgrund des Starkregens im Einsatz.</p> <p>Die Tauberbischofsheimer Wehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort, um die Straßen zu säubern und Keller auszupumpen. Unterstützt wurden die Kameraden von den Mitarbeitern des Bauhofs, die bei der Beseitigung der Schäden halfen.</p> <p>In Werbach ein ähnliches Bild: Hier musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken, weil der Regen rund 15 Keller von Häusern überflutete.</p> <p>{element}</p> <p>Getroffen hat die Sintflut auch die Tauberhalle. Hier mussten die Floriansjünger im Untergeschoss ebenfalls das Wasser auspumpen, um größeren Schaden zu vermeiden. Mehrere Zentimeter maß der Pegel dort.„Nach groben Schätzungen sollen in rund 90 Minuten etwa 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein“, machte Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr deutlich. Das habe das Kanalsystem gar nicht so schnell aufnehmen können. Der Verwaltungschef war vor Ort, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, und griff ebenfalls beherzt zur Schaufel. „Die Feuerwehr war mit 18 Mann im Einsatz, ebenso der komplette Bauhof. Mit vereinten Kräften haben wir die Lage rasch in den Griff bekommen“, sagte Dürr mit Stolz auf seine Mannschaft.</p> <p>{furtherread}</p>