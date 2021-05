Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Weikersheim - Verwaltungschef gibt erneute Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl im November öffentlich bekannt / „Äußerst motiviertes Rathausteam“ Klaus Kornberger: „Man kennt mich!“

Er will es noch einmal wissen: Bürgermeister Klaus Kornberger hat am Ende einer Ratssitzung in der Weikersheimer Tauberphilharmonie erklärt, dass er im November 2021 erneut für das Spitzenamt kandidieren werde.