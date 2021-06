Klärle Gmbh feiert 25. Geburtstag

Apotheken im Main-Tauber-Kreis stellen fleißig digitale Impfzertifikate aus

<p> Der Andrang war riesig, die Server gingen erst einmal in die Knie – aber am Tag nach der Einführung des digitalen Impfnachweises in Deutschland meldete Gesundheitsminister Jens Spahn schon Erfolge und sprach vor EU-Kollegen in Luxemburg von fünf Millionen Exemplaren bis Dienstagabend.</p> <p>{element}</p> <p>Die Redaktion sammelte Stellungnahmen von Apothekern im Main-Tauber-Kreis, die allesamt von einer starken Nachfrage berichteten, genauso wie von technischen Problemen.</p> <p>{furtherread}</p> <p>Am Montag begannen viele Apotheken damit, ihren Kunden digitale Impfzertifikate für erhaltene Covid-19-Impfungen auszustellen. Diese Zertifikate können laut Apothekerverband digital in verschiedene Apps wie zum Beispiel die Corona-Warn-App oder die „CovPass“-App eingelesen werden. Die Ausstellung der Zertifikate ist für die Bürger unentgeltlich – die Kosten übernimmt der Staat.</p> <p>„Zur Ausstellung der digitalen Impfzertifikate benötigen die Kunden erstens ihren Impfpass beziehungsweise ihr Impfdokument sowie ein gültiges Ausweisdokument, also zum Beispiel den Personalausweis oder den Reisepass“, erklärt Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. In der Apotheke werden diese Dokumente entgegengenommen und auf Plausibilität überprüft.</p> <p>Über einen gesonderten Kanal und einen stark abgesicherten Weg werden dann Vorname, Name und Geburtsdatum der geimpften Person auf einen Zertifikateserver übertragen. Hinzu kommen einige wenige Angaben zur Impfung selbst, die aus den Impfdokumenten herausgelesen werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erstellt aus diesen Angaben dann in wenigen Sekunden ein entsprechendes digitales Impfzertifikat und übermittelt es (sofort) an die Apotheke. Die Kunden erhalten das Zertifikat dort dann als Ausdruck oder in elektronischer Form. Über einen QR-Code kann das Zertifikat abschließend in eine dafür geeignete App überführt werden.</p> <p>Anfangs spielte der RKI-Server nicht mit, „doch seitdem läuft es mit kleinen Aussetzern ganz gut“, berichtet Sylvia Begemann, die Inhaberin der Igersheimer Möhler Apotheke, weitgehend zufrieden. Rund 50 Impfzertifikate habe man bislang ausgestellt. Unter den Kunden seien auch Bürger gewesen, die nicht beim Hausarzt, sondern im Impfzentrum ihre Vakzine erhalten haben. Einige planten in Kürze Urlaube und wollten nicht warten, bis sie irgendwann per Post ihr Zertifikat hinterher geschickt bekämen.</p> <p>„Es läuft ganz gut, ich bin zufrieden, da ich Schlimmeres erwartet hatte“, so Begemann am Telefon: Und auch in Markelsheim in der St. Urban Apotheke sei bislang alles gut gelaufen. Die Nachfrage sei hier aber etwas geringer gewesen.</p> <p>Von der Marien-Apotheke in Bad Mergentheim äußert sich Filialleiter Joel van Dorp: „Die Nachfrage ist noch überschaubar.“ Allein bis Montagabend habe man rund 40 Zertifikate ausgestellt. Die Server seien überlastet und die Leitung breche immer wieder zusammen, so habe man sich entschieden, den Kunden Wartezeiten zu ersparen und die Zertifikate per E-Mail nach Hause zu schicken oder am nächsten Tag zur Abholung bereitzustellen. „Wir sammeln alle Anfragen und arbeiten sie außerhalb der Öffnungszeiten ab“, so van Dorp, der noch nebenbei die kurze Vorlaufzeit durch die Politik kritisiert.</p> <p>Für die Franken-Apotheke in Tauberbischofsheim erklärt Lioba Zäuner: „Technische Schwierigkeiten gab es am Montag und Dienstag immer wieder.“ Jeder zweite Kunde komme wegen des Zertifikats. Knapp 70 habe man bereits ausgestellt. Aufgrund der großen Nachfrage biete man nun am Donnerstag im Gründerzentrum von 11 bis 18 Uhr einen ganzen Tag zur Ausstellung der digitalen Nachweise abseits des laufenden Betriebs in der Apotheke.</p> <p>Für die Reinhardshof-Apotheke in Wertheim teilt Apothekerin Eva Marina Ploch auf Nachfrage mit, dass bei ihnen bis jetzt „alles super“ lief, wenngleich die Server stark belastet seien. „Wir haben schon 80 bis 100 Zertifikate ausgestellt“, freut sie sich, verweist aber auch auf den Zeitaufwand. Für die nächsten Tage erwartet sie eine weiter ansteigende Nachfrage.</p> <p><b>Info:</b> Welche Apotheke bietet den digitalen Impfnachweis an? Antworten hierzu gibt die Internetseite „Mein Apothekenmanager“.</p>