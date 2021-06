Katzenbabys landen im Müllcontainer

Klaus Oetzel berichtet von seinen Erfahrungen mit Long-Covid: „War nicht mehr der Alte“

<p>Beinahe ein ganzes Jahr ist es her, dass Klaus Oetzel positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In der Statistik des Landratsamts läuft er als einer von aktuell knapp 5000 Genesenen. Doch selbst elf Monate später spürt er die Folgen der Infektion: Long-Covid heißt das Phänomen, unter dem Oetzel wie viele Erkrankte leidet.</p> <p>{element}</p> <p>„Ich habe mich zwei Tage lang total schlapp gefühlt“, erinnert sich der Gastronom und Hotelier aus Reicholzheim an den Juli 2020. Am Freitag ging er zum Arzt, dachte an eine Grippe, samstags stand die Diagnose fest: Corona. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben immer sehr darauf geachtet, uns an Maskenpflicht und Abstandsgebot zu halten“, berichtet Oetzel. Bis heute weiß er nicht, wo er sich angesteckt hat. Direkt nach dem Anruf des Gesundheitsamts fing er an, eine Kontaktliste zu erstellen.</p> <p>{furtherread}</p> <p>Zu der Sorge um seine Gesundheit und die seiner Familie kam die Frage, was die Infektion für sein Restaurant bedeuten würde. Aus dem laufenden Betrieb hatte er sich bereits Tage vorher zurückgezogen. Als die Diagnose kam, schloss die Familie Restaurant und Hotel. Noch immer glaubte Oetzel an einen leichten Krankheitsverlauf, doch übers Wochenende verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Er spricht von Fieber und Husten. Sein Arzt verschrieb ihm ein Antibiotikum in der Hoffnung, dass es anschlägt. Besserung blieb aus.</p> <p>Seine Schwestern, beide im Gesundheitswesen tätig, drängten ihn, ins Krankenhaus zu gehen. Am späten Montagabend rief der 58-Jährige schließlich den Notarzt. Oetzel spricht von einer extrem belastenden Situation, nicht nur körperlich. „Ich habe die Verantwortung für den Betrieb und wusste nicht, wie es weitergeht“, erklärt er. Acht Tage verbrachte er im Krankenhaus – und fragte sich mehr als einmal, ob er es wieder verlassen würde.</p> <h3>Offen mit Krankheit umgegangen</h3> <p>Gleichzeitig brodelte im Dorf die Gerüchteküche. Menschen rätselten, wo sich der Gastronom angesteckt haben könnte. Familie Oetzel ging in die Offensive und entschied, offen mit der Situation umzugehen. „Auf der anderen Seite haben Nachbarn und Bekannte aber auch Hilfe angeboten“, erinnert sich Klaus Oetzel.</p> <p>Nach gut einer Woche wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Die Infektion war offiziell überwunden, aber die Folgen machten sich selbst nach 21 Tagen Quarantäne immer noch deutlich bemerkbar. „Ich war nicht mehr der Alte“, stellt Oetzel fest. „Vor allem beim Atmen habe ich es gemerkt: Beim Treppensteigen blieb mir schnell die Luft weg. Ich hatte einfach keine Kraft mehr.“ Dabei ging es ihm vor der Erkrankung gut. „Klar, ich war kein Marathonläufer“, schmunzelt Oetzel. „Aber ich habe immer versucht, mich fit zu halten.“ Das Virus hat Spuren hinterlassen, selbst ein Jahr später spürt der Hotelier, dass er deutlich schneller an seine Belastungsgrenze stößt. „Das möchte man nicht richtig wahrhaben, aber ich merke, dass es nicht mehr so ist, wie vor meiner Krankheit.“ Sein Kampfgeist und die Unterstützung seiner Familie ermöglichten es ihm, sich langsam zu erholen. „Ich bin ein positiv denkender Mensch“, sagt Oetzel. „Es gibt sicher viele, die daran zugrunde gehen.“</p> <p>Er selbst schätze sich glücklich, einen Großteil der Langzeitfolgen inzwischen überwunden zu haben. „Andere hatten nicht so viel Glück.“ Klaus Oetzel berichtet von einem Familienvater aus seinem Bekanntenkreis, der sich kurz nach Weihnachten mit Corona infizierte. „Ihn hat es richtig böse erwischt“, sagt der Gastronom. „Er ist immer noch im Krankenstand, kann sich nicht richtig konzentrieren. Nach 20 Schritten bleibt ihm die Luft weg.“</p> <p>Für Oetzel stellt sich – gerade wegen solcher Schicksale – die Frage: „Was ist, wenn Menschen durch die Erkrankung ihren Beruf nicht mehr ausüben können?“ Er selbst habe sich diese Frage im Verlauf der Krankheit einige Male gestellt. „Klar macht man sich so seine Gedanken: Kann ich überhaupt noch das leisten, was nötig ist?“ Hier wünscht er sich mehr Informationen und eine klare Regelung. Während seiner langen Genesung spielte er mit dem Gedanken, selbst etwas beizutragen, um anderen Patienten zu helfen. „Ich könnte mir eine Art Corona-Stammtisch gut vorstellen – wenn es die Regelungen zulassen“, erklärt Oetzel und fügt hinzu: „So könnten Betroffene sich austauschen.“</p>