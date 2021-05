Karlsberg, Radler, Holperstrecken

Main-Tauber-Kreis: Rücknahme von Lockerungen droht

<p>30 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt.</p> <p>Main-Tauber-Kreis. Deutlicher Anstieg der Fallzahlen am Mittwoch: Mit 30 Corona-Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl der bisher Infizierten im Main-Tauber-Kreis auf 4932 an. „Die betroffenen Personen leben im Gebiet von acht Städten und Gemeinden. 29 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens 21 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen“, teilte das Landratsamt mit.</p> <p>Darüber hinaus sind 14 weitere und damit insgesamt 4703 Personen wieder genesen. Somit sind derzeit 142 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 1, Assamstadt: 6, Bad Mergentheim: 15 (+1), Boxberg: 11 (+9), Creglingen: 3, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 1, Igersheim: 1, Königheim: 3 (+1), Külsheim: 5 (+1), Lauda-Königshofen: 27 (+10), Niederstetten: 12 (+2), Tauberbischofsheim: 4, Weikersheim: 4, Werbach: 0, Wertheim: 42 (+5) und Wittighausen: 4 (+1).</p> <p>Bei fünf weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborprobe die britische Variante (B.1.1.7) des Coronavirus freigegeben. Nunmehr wurde bei insgesamt 963 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.</p> <p>Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 48,3.</p> <h3>„Lage ist extrem fragil“</h3> <p>Nachdem der Inzidenzwert zwei Tage über dem Wert von 50 gelegen hatte, unterschritt er nun wieder diese Marke. Falls er auch am Mittwoch und damit am dritten Tag in Folge über 50 gelegen hätte, wäre das Gesundheitsamt verpflichtet gewesen, dies unverzüglich per öffentlicher Bekanntmachung festzustellen. Dies hätte beispielsweise wieder strengere Kontaktbeschränkungen zur Folge gehabt. Statt zehn Personen aus drei Haushalten hätten sich dann wieder nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis zum 14. Geburtstag jeweils nicht mitgezählt.</p> <p>„Nun beginnt die Zählung der drei Tage von vorne, aber die Lage ist schon allein aufgrund der hohen Fallzahlen am Mittwoch extrem fragil. Bereits am Donnerstag wird der Inzidenzwert sicher wieder deutlich über 50 liegen. Das kann dazu führen, dass bereits am Pfingstsamstag der dritte Tag in Folge über dem Wert von 50 sein wird“, erläutert Erster Landesbeamter Schauder. Das Landesgesundheitsamt gab am Mittwochabend bereits einen Wert von 59,4 bekannt.</p> <h3>Einzelne verantwortungslos</h3> <p>Bereits ab Pfingstsonntag könnten also nur noch die Lockerungen der Öffnungsstufe 1, beispielsweise die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie für genesene, geimpfte und getestete Menschen. Die zusätzlichen Erleichterungen für Landkreise mit einer Inzidenz unter dem Wert von 50 würden wegfallen.</p> <p>Schauder machte deutlich, dass es einer erheblichen Kraftanstrengung des Gesundheitsamts und aller Akteure im Gesundheitswesen bedurft hatte, um in die aktuell gültige Inzidenzstufe unter 50 zu kommen. Ebenso hätten sehr viele Bürger mit ihrem disziplinierten Verhalten hierzu beigetragen. „Gleichwohl wissen wir, dass einzelne leider den Schuss noch nicht gehört haben und nicht verantwortungsvoll mit der aktuellen Situation umgehen“, so Schauder. So gebe es vermehrt Fälle, in denen Personen mit deutlichen Symptomen noch zur Arbeit gegangen seien und dort sogar an längeren Besprechungen mit mehreren Personen teilgenommen hätten. „Somit ergeben sich schnell wieder Ausschläge des Inzidenzwerts nach oben, entgegen dem allgemeinen Trend landauf landab, weil diese Fälle in die Fläche streuen. Es ist dieses absolut fahrlässige Verhalten einzelner, das nun ganz kurzfristig zu neuen Einschränkungen für alle führen kann“, machte Schauder deutlich.</p> <h3>Verfahren bei Inzidenzwerten</h3> <p>Nach wie vor gehen beim Landratsamt täglich Fragen rund um die Inzidenz ein. Deshalb erläutert die Behörde nochmals das Verfahren: Zunächst übermittelt das Kreisgesundheitsamt an sieben Tagen in der Woche bis etwa 15.30 Uhr die Infektionszahlen des Tages elektronisch dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA). Das LGA veröffentlicht dann gegen 18 Uhr anhand der übermittelten Daten seinen Lagebericht und gibt darin eine Sieben-Tage-Inzidenz für diesen Tag an (LGA-Wert). Er bezieht sich auf die Fälle des aktuellen Tags und der sechs Tage davor. Die einzelnen Fälle werden jeweils dem Tag zugeordnet, an dem sie erstmalig im Gesundheitsamt des Kreises elektronisch erfasst wurden (Meldedatum). Dieses Meldedatum ist zumeist identisch mit dem Übermittlungsdatum an das LGA, muss es aber nicht sein. Zudem werden die Daten an das bundesweit zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) weitergereicht.</p> <p>Das RKI veröffentlicht am frühen Morgen des Folgetags um circa 3 Uhr seine Zahlen. Sie beziehen sich auf die gleichen kalendarischen Daten wie der LGA-Bericht. Zu dieser Zeit berichtet die Sieben-Tage-Inzidenz also bereits über das Infektionsgeschehen der sieben vorangegangen Tage, ohne den aktuellen Tag, wird aber als Inzidenzwert des Folgetags bezeichnet. Der LGA-Wert am Mittwoch (59,4) entspricht also dem RKI-Wert am Donnerstag. Die beiden Werte sind zumeist identisch, müssen es aber nicht sein, beispielsweise aufgrund von Meldeverzögerungen. Inzwischen ist sowohl für die Bundesnotbremse (Bundesrecht) als auch für die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (Landesrecht) immer der RKI-Wert der Sieben-Tage-Inzidenz rechtlich maßgeblich. Nur bei der Aufhebung der Bundesnotbremse werden laut dem Bundesgesetz ausschließlich die Inzidenzwerte an Werktagen betrachtet. In allen anderen Konstellationen werden die Inzidenzwerte an allen Kalendertagen herangezogen.</p> <p>Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Mittwoch 21 neue Corona-Fälle gemeldet.</p> <p>Der Inzidenzwert lag dort laut RKI bei 91,9. Das Landesgesundheitsamt veröffentlichte am Abend einen Wert von 62,7 <i>. lra/gf/Bild: dpa</i></p> <p>{furtherread}</p>