Gleit-Flieger wollen wieder ganz hoch hinaus

Die ersten Meter über dem Boden sind erreicht: In respektvollem Abstand zum Windrad am Wasserwerk Bronn lässt sich ein Gleitschirmflieger mehrere hundert Meter von einem Schleppfahrzeug in die Höhe ziehen und klinkt sich dort aus. Bei guten thermischen Bedingungen sind weite Streckenflüge möglich.

© Michael Weber-Schwarz