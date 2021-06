Gespräche und Hilfsangebote ohne Tabus – mit Zeit und Ruhe

Main-Tauber-Kreis: Weitere Lockerungen ab Mittwoch möglich

<p>Die Gesamtzahl der bislang mit dem Coronavirus infizierten Personen im Main-Tauber-Kreis ist am Montag nicht weiter gestiegen und bleibt unverändert bei 5079.</p> <p>Die Zahl der bereits Genesenen stieg dagegen um drei auf nunmehr 4905. Somit sind derzeit noch 85 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen.</p> <p>Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 17, Boxberg: 3, Creglingen: 0, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 1, Igersheim: 0, Königheim: 0, Külsheim: 1, Lauda-Königshofen: 23, Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 7, Weikersheim: 1, Werbach: 1, Wertheim: 27 und Wittighausen: 1.</p> <p>Bei zwei weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die britische Variante (B.1.1.7) des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1076 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.</p> <p>Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 28,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (31. Mai bis 6. Juni) je 100 000 Einwohner.</p> <p>„Da das Robert-Koch-Institut voraussichtlich an diesem Dienstag den fünften Tag in Folge einen Inzidenzwert von unter 35 für den Main-Tauber-Kreis melden wird, können aller Wahrscheinlichkeit nach ab Mittwoch, 9. Juni, weitere Lockerungen und Erleichterungen in Kraft treten", teilte das Landratsamt gegenüber den FN mit.</p> <p>So kann zum einen laut der seit Montag geltenden Corona-Verordnung des Landes aufgrund des seit fünf Tagen stabilen Inzidenzwerts von unter 50 nach Bekanntgabe durch das Gesundheitsamt direkt von der Öffnungsstufe 1 in die Öffnungsstufe 3 gewechselt werden.</p> <h3>Täglich 545 Impfungen im KIZ</h3> <p>Außerdem sind bei einer Inzidenz von unter 35 weitere Lockerungen möglich. Beispielsweise würde die Testpflicht für die Außenbereiche der Gastronomie wegfallen. Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim haben in der Woche von Montag, 31. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, insgesamt 874 Erst-Impfungen und 2943 Zweit-Impfungen stattgefunden. Somit wurden in der vergangenen Woche im KIZ insgesamt 3817 Impfdosen beziehungsweise von Montag bis Sonntag im Schnitt 545 Impfdosen täglich verabreicht.</p> <p>Bisher erhielten seit dem Impfstart im Main-Tauber-Kreis insgesamt 31 539 Personen ihre erste und 14 663 Personen ihre zweite Impfung durch das KIZ, ergänzt um 840 Impfdosen von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt. Dieser Impfstoff stand jedoch auch in der vergangenen Woche nicht zur Verfügung.</p> <h3>22 000 Impfungen in Arztpraxen</h3> <p>Insgesamt wurden bisher also 46 202 Impfdosen durch das KIZ verabreicht. Eine vollständige Immunisierung besteht frühestens 14 Tage nach der zweiten Impfung. Seit dem 6. April impfen in Baden-Württemberg auch die Hausarztpraxen flächendeckend mit.</p> <p>Im Main-Tauber-Kreis nehmen laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell 87 Praxen Corona-Schutzimpfungen vor – zwei mehr als eine Woche zuvor. Sie haben laut Kassenärztlicher Vereinigung in der Zeit vom 6. April bis einschließlich 4. Juni insgesamt 21 935 Impfdosen verabreicht.</p> <p>Darüber hinaus lassen sich weiterhin viele impfberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Tauber-Kreises beispielsweise im Zentralen Impfzentrum in Rot am See impfen.. <i>lra/gf/Bild: dpa</i></p>