Gemeinschaft trotz Corona

Bad Mergentheim: Tierfreund bewahrt vier Mini-Eulen vor dem Tod

<p>Horst Alber will eigentlich in die Bad Mergentheimer City, als er im Bereich der Reha-Einrichtung einen kleinen Menschenauflauf bemerkt. Er mischt sich darunter, um den Grund dafür zu erfahren – und sieht sofort den erst wenige Wochen alten Vogelnachwuchs. Von den Eltern indes weit und breit keine Spur. Der Schwäbisch Haller Tierfreund erkennt den raschen Handlungsbedarf – statt weiterer Worte lässt er umgehend Taten folgen.</p> <h3>Ersthelfer im Einsatz</h3> <p>Horst Alber nimmt sich gewissermaßen als Ersthelfer der Winzlinge an, setzt sie in eine Kiste und bringt sie zunächst mal in Sicherheit. „Die beiden Kleineren schienen unterkühlt zu sein, deshalb sorgte ich dafür, dass sie gewärmt wurden", blickt er zurück – und gleichzeitig über den Tellerrand hinaus. Als Tierretter will er sich nicht anmaßen, gleichzeitig auch als „Auffangstation" zu fungieren. Denn dafür fehle ihm doch sowohl das Know-how als auch die nötige Erfahrung, teilt er weiter im FN-Gespräch mit.</p> <p>Das Waldohreulen-Quartett stets im Blick, macht sich Alber deshalb telefonisch auf die Suche nach einer vorübergehenden Bleibe für sie – in und um die Kurstadt vorerst aber ohne Erfolg. Der Vertreter einer Naturschutzorganisation habe ihm gar den lapidaren Vorschlag gemacht, die vier jungen nachtaktiven Mäusejäger in einer Kiste nahe des Fundorts bei der Kitzbergklinik abzustellen – eventuell würden die Vogeleltern ja wieder auftauchen. Aber dieses Risiko habe er denn doch nicht eingehen wollen.</p> <h3>Erfolgreiche Suche</h3> <p>Schließlich sei die Suche nach einer zeitlich befristeten Unterkunft für die Geschwister aber doch erfolgreich gewesen. „Eine Falknerei im Hohenlohischen hat sich bereiterklärt, sie aufzunehmen und aufzupäppeln", freut sich Horst Alber. Nun waren Spontanität und schnelles Tun gefragt gewesen. Mit einem weiteren Reha-Patienten habe er die Kiste mit den Mini-Eulen in ein Auto gepackt, um eine gute Stunde Fahrt auf sich zu nehmen und den Vogelnachwuchs wohlbehütet in professionelle Hände abzugeben. Gesagt, getan.</p> <p>Zwischenzeitlich befinden sich sie zehn bis zwölf Wochen alten Eulen auf einem guten Weg. „Sie gedeihen prächtig, haben Hunger und an Gewicht zugelegt", sagt ihre „Ziehmama" im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben sie soweit, dass sie in wenigen Tagen wieder in die Freiheit entlassen werden können."</p> <h3>Erst Nestlinge, dann Ästlinge</h3> <p>Und wieso war das Quartett eigentlich vor wenigen Wochen, auf dem Boden kauernd, gefunden worden, ohne dass die Eltern in der Nähe zu erblicken waren? Die Falknerin vermutet: „Die erste Zeit sind Waldohreulen Nestlinge, ab der vierten Woche Ästlinge." Dies bedeute, dass sie sich in dieser Zeit auf den Ästen aufhalten, bevor sie schließlich jagdfähig seien. „Es kann sein, dass sie zu früh vom Ast gefallen sind und sich die Eltern nicht mehr um sie gekümmert haben." Deswegen sei es umso erfreulicher, dass es Menschen gebe, die sofort die entsprechenden Schritte einleiteten.</p> <p>Horst Alber indes hat seine „Findelkinder" bereits einige Male in der Hohenloher Falknerei besucht – und freut sich ebenso über deren positives Gedeihen. Wie gut, dass hier ein „Eulenvater" zur rechten Zeit am richtigen Ort war – und keine „Rabenmutter".</p>